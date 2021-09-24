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影／猜畫遊戲竟變求婚驚喜！女友狀況外　見鑽戒秒淚崩

▲ 猜畫遊戲竟變「求婚驚喜」，女友狀況外直到見鑽戒秒大哭。（圖／美聯社 AP / Jukin Media 授權）
▲ 猜畫遊戲竟變「求婚驚喜」，女友狀況外直到見鑽戒秒大哭。（圖／美聯社 AP / Jukin Media 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-24 15:00:00

「求婚」是一件不論男女來說，都非常重要的事情。國外一對情侶與朋友們共度遊戲時間，看似稀鬆平常的「猜畫遊戲」（Pictionary），其實卻暗藏著，男友與親友們謀劃已久的「求婚驚喜」！

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影片中可以看見男友與女友正在進行「你畫我猜」的遊戲環節，男友漸漸開始畫出教堂、人群，以及兩人一起去教堂的圖畫。但似乎是男友的繪畫實力有待加強，讓女友哭笑不得喊「你在畫些什麼東西？」


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▲ 男友正在用圖畫提示女友，將要向她求婚。（圖／美聯社 AP / Jukin Media 授權）


男友似乎是最後直接放棄，直接在紙上寫出「妳願意嫁給我嗎？」，這讓女友雖然有些傻眼，但天真的她卻還問男友說「（謎題）提示結束了嗎？」


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▲ 女友很認真的玩遊戲：「提示結束了嗎」。（圖／美聯社 AP / Jukin Media 授權）

女友直到看見男友秀出鑽戒，秒掩面大哭，一旁參與這整場驚喜企畫的友人們，也呼應她「趕緊回答他的求婚」，女友邊哭邊回答「我願意」，緊緊擁上了男友，擁抱的過程中也忍不住說「這實在是太可愛了」！女友戴上了男友準備的鑽戒，笑著跟一旁友人抱怨說「這誰會知道是求婚啦！」，她也不敢相信與自己很親近的親友，竟然全程都知道這場計畫：「妳早就知道了？」


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▲ 女友不可置信問著周遭親友：「你們早就知道了？」（圖／美聯社 AP / Jukin Media 授權）


事實上影片拍攝於 2014 年，令人驚喜不已的另類求婚驚喜，有愛的畫面讓人感受到其溫暖與幸福感。（影音編輯：謝美伶）



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