iPhone更新到iOS15！他驚覺「Siri生病了」　果粉1招破解

蘋果日前正式釋出「iOS 15 作業系統」，新功能包括能與Android裝置用戶FaceTime視訊通話、內建地圖新增3D地圖及AR導航功能等，不過也有不少果粉發現更新過後「Siri反應變很慢」，完整經歷曝光後也掀起不少使用者紛紛認同喊有感，但也有使用者分享了自己的改善方式掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

每一次iOS作業系統更新都讓不少果粉相當期待，不過也有不少用戶擔心自己成為首波更新後的「受災戶」，日前就有名網友在PTT的iOS版上發文表示，自己近日發現Siri反應變很慢，尤其是在更新iOS 15 作業系統後，平常習慣用Siri切換音樂的指令，就換來Siri先是回應「處理中」，等了一會又是「還在處理」，最後竟然是「發生錯誤」。

▲有網友更新作業系統至ios15後發現siri「好像生病了」。（圖／翻攝自PTT）

相較起以往下達指令後馬上處理完成，原PO就有些困擾的表示「Siri好像生病了」，同時也希望發文向網友詢問求助，文章曝光後釣出不少使用者回應，其中就有許多留言指出「這幾天我家homepod’s siri也這樣」、「我的也是QQ」、「我的也是，最近考慮帶他去做快篩，重新開機有時會短暫正常，久一點就開始處理中」、「叫siri開個鬧鐘在那邊馬上好，我都已經自己開好了」。

不過也有果粉分享了自家Siri「生病」後的改善方式，「我家homepodmini 14.4上週也這樣！重新配對好一兩天又發作，後來把Siri設定開開關關然後語言跟聲音選一次別的，再選回來就正常了」。事實上，蘋果也在

官網

提醒用戶們要動手升級作業系統前，最好先將不論是iPhone、iPad、Apple Watch或是mac內的檔案及重要資料先行備份至iCloud或電腦中，避免發生意外遺失。（編輯：楊智傑）