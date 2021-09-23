秋分到！未來2週「12生肖」運勢吉凶曝光　這1位財運最旺

今（23）日是二十四節氣「秋分」，塔羅牌艾菲爾老師就分享了12生肖在秋分後2週（0923-1007）的運勢吉凶，接著，就讓我們一起看看在秋分節時的各生肖要如何渡過這剩下一半的秋天吧！





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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了12生肖在秋分過後2週的運勢吉凶。（示意圖／翻攝自Pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享了12生肖在秋分過後2週的運勢吉凶。（示意圖／翻攝自Pixabay）

生肖鼠

秋分後，各種吉星來相助，肖鼠寶寶可以呼風喚雨的安然渡過秋分時節。工作上有三合貴人加持，只要自己熱情不滅，把各種點子不藏私的拿出來，領導還不對你刮目相看？天氣雖轉涼，但對肖鼠寶寶來說，正朝著發光發熱之路邁進，有機會趁勢升官發財呢！感情方面，天喜星帶來好人緣，單身肖鼠寶寶終於一躍而成偶像劇的主角了，精彩的邂逅即將來臨，請隨時保持最佳狀態迎接良緣！





生肖牛





繁星點綴，照亮肖牛寶寶的秋分天。工作上受將星入駐影響，身為主管階級的肖牛寶寶思緒清楚，判斷精準，將會有更亮眼的表現。財運在三合跟金匱兩顆星照拂之下，只要自身夠努力，必定能有豐富收穫。肖雞者是貴人生肖，多與之往來交流，金雞母會帶給你財富自由的啟蒙思想。感情方面，單身肖牛寶寶會面臨選擇障礙，因為身邊對象太多，不知如何抉擇嗎？閉上眼睛，回憶下聊天的過程中，那個令你相處起來不彆扭，會讓你不自覺露出微笑的那個人是誰？答案不就出來了嗎？





生肖虎





肖虎寶寶的秋分天不再寂寥，工作運水漲船高，這是受到紫微，龍德等吉星照拂，案子接踵而來， 勢不可擋讓肖虎寶寶也有自信的勇於提案，良性循環之下，肖虎寶寶只要掌握好這段時間，努力表現，接下來的日子裡的好運多得似乎是只降臨在你身上般，叫人好不忌妒。財運方面也極好，可以考慮開啟斜杠人生的模式，經營副業增加收入。財運好的同時，不忘回饋社會，有助好運勢持續不斷電。感情方面，你需要軍師替你提供錦囊妙計打破僵局，可試著從眾人聚會開始比較容易炒熱氣氛。





生肖兔





秋分對肖兔寶寶來說是多事之秋。事業方面，突發狀況多，讓肖兔寶寶雖忙碌，但都還是能力之內能輕鬆完成的，且你還能游刃有餘的去幫助他人，因此在領導的眼裡，你是不可多得的好幫手。財運方面受破財星大耗星的影響，投資即使有盈餘也要避免加碼，另外也可以好好犒賞下忙碌的自己，既然都是要破財的，不如把錢花在自身或是與親友聚餐，孝敬父母都好。感情方面，友達以上的曖昧對像是否能突破，就看肖兔寶寶能否花點心思在經營感情上了！





生肖龍





月德貴人入命，讓肖龍寶寶的秋分過得十分順心，雖忙碌但踏實，可以獲得許多成就感。財運方面，開銷雖大，但是是與重要的家人有關的開銷，自然甘之如飴，不覺得可惜。不過，面對久違的親朋好友提出的借錢要求可就要斟酌了！因為可能如覆水難收，借了就要不期待要得回來，會比較釋懷。感情運的提升，需要花點心思，近期不妨可以多運用幸運色紅色來妝點自己一番，嘗試一些不同的風格，就有機會吸引到一些不同以往的對象！





生肖蛇





肖蛇寶寶的秋分在三台跟金匱兩顆發財星的照拂下，顯得格外金光閃閃。整體雖忙碌奔波，但是每一滴汗水都變得十分有價值，白領肖蛇寶寶帶領專案有成，為日後的獎金打下基礎；經營生意努力的肖蛇寶寶則可數錢數得嘴角不自覺上揚。不過受到五鬼星的影響，在職場中混口飯吃的肖蛇寶寶，要長點心眼，才不會看著水到渠成的成果被人給攔胡走。感情方面，單身肖蛇女寶寶，可以配戴粉晶，噴灑些香水，提升自身魅力。有伴的肖蛇寶寶則要懂得避免跟異性過從甚密所引起的流言蜚語帶來的感情傷害。





生肖馬





單身肖馬寶寶終於等來紅鸞星動了！近期桃花運翻紅，面對暗戀對像不妨放手告白，有機會馬到成功，順利脫單！有伴的肖馬寶寶，近期也能更加感受另一半對你的用心，心裡甜滋滋的。財運方面走意外之財運，雖不見得是大金額的收入，但是意外就是能讓人雀躍不已。工作運方面，雖有貴人撐腰運，但是也因為勾絞凶星來犯，所以扯後腿的也少不了，平常心看待，正常發揮就能順利挺過的。





生肖羊





肖羊寶寶在這個貴人充斥的時節裡，不像其他生肖受到吉星照拂，還有凶星駐入，所以工作運跟財運都蒙上陰霾，心累不已。其實不用太掙扎，因為不作為也是一種作為，順勢而為就好，不需想怎麼努力去打破窘境，維持好心情，笑臉面對才是最好的破解之道。雖然諸多不順遂，好在桃花沒有背棄肖羊寶寶，單身肖羊寶寶可以遇到欣賞你的人，獲得對方對你的肯定，讓你備感溫馨。有伴的肖羊寶寶，也能感受另一半給你的溫柔支持，成為你面對困難能樂觀以對的動力。





生肖猴





太陽吉星照亮了肖猴寶寶餘下的秋天，趕走了之前的涼意，一掃職場陰霾，終於輪到你一展長才了！近期靈感多，勇於提出討論，有機會得到老闆讚賞，讓你重拾工作熱情。甚至也有挖角機緣，讓你找到人生新舞台，勿因自信不足而錯過，靈活如你，一定可以的！感情方面的認識異性的機緣多了，雖有利單身肖猴寶寶發展新戀情，但是不要被瞬間浪漫沖昏頭而誤結孽緣，讓親朋好友幫你鑑定後再發展也不遲喔！





生肖雞





近期要管好嘴巴，不要想到啥就一股腦的說出口！工作上雖表現不俗，但是面對競爭跟質疑時，氣一來就口無遮攔的表現在領導眼裡可是挺扣分的！感情方面也是，有伴的千萬不要當鬥雞，凡事要給對方留點退路；單身者醞釀中的愛情也可能因話不投機而胎死腹中，有時無聲勝有聲，傾聽對方的想法，也是很重要的！財運方面受到金匱星照拂，讓你能敏銳地找出投資目標，發覺商機。幸運色為銀色，如配戴銀飾，更能幫助氣場提升，凝聚財氣。





生肖狗





陌越吉星的來訪，讓肖狗寶寶餘下的秋日變得豐富且精采了起來！思緒清晰，求知欲大增，對很多事物能持有熱情去學習或執行，這樣的氛圍讓肖狗寶寶在工作上表現不俗，醞釀已久的跳槽，如果於近期執行，非常有機會談成理想中的待遇喔！感情方面，篤信一見鍾情的單身肖狗寶寶如果要脫單，請忘掉教條，多與之接觸，會發現對方有趣的一面，相處久了總有機會發展出感情的！偏財的意外小豐收也是值得期待一下的！





生肖豬





跟秋收一樣，肖豬寶寶餘下的秋日雖會開始忙碌起來，卻也是可以大展身手一番，達到事半功倍，成果收滿收好的豐收祭喔！正職工作上，不是有升遷，就是能取得負責重要項目標機會，請好好把握，不要客氣讓賢了！副業方面也能心想事成，把興趣跟工作充分結合，荷包賺飽外，也能新增技能，讓肖豬寶寶樂此不疲。感情方面，單身肖豬寶寶可能發展出辦公室戀情，機會來臨時不要顧慮太多，喜歡就放手去愛一回！（編輯：郭佩蓉）





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