全台高校女神選拔！「建中男孩」竟超夯領先　官方回應了

日前台灣高校生社群論壇《米特（Meteor）》舉辦「惹不起的高校少女——第二屆高校少女選拔賽」，不過有網友注意到目前網站上投票中位居第一名的竟然是名「建中男孩」，這就掀起不少爭議聲浪，有網友認為他不符票選資格，但也有網友支持這名建中男孩繼續參賽。對此主辦方稍早也給出回應，表示將尊重多元身分認同，不會因此禁止他參賽。

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近期由網友票選出心目中最愛的女高中生的

「高校女神選拔賽」

中，出現了一名手握高票的參賽者，有趣的是，目前這個位居第一名的參賽者「何廢料」，真實身份是就讀建國中學的17歲學生，截稿至今以約1萬9千票的高票大幅超車其他參賽者，更有望在活動截止前超過2萬大關。而他除了本身就是有著2.5萬訂閱者的

YouTuber

自身挾帶流量外，更掀起眾人關注的是他以「生理男性」的身分參與比賽，卻在「高校少女選拔賽」遙遙領先。

▲ 「何廢料」與其他參賽者票數相差甚遠。 （圖／翻攝自活動頁面）

有網友就在社群論壇《Dcard》上以「高校女神現在第一名是男的？」為題發文，引發不少網友關注該項競賽，其中就有眼尖網友表示，根據選拔賽的活動辦法指出， 全台在學女高校生（含專一至專三），且已經註冊Meteor社群會員才符合報名資格 ，質疑「何廢料」的參賽資格，但也有網友樂見他高票當選，紛紛留言表示支持「感謝分享，這次終於要選出真。女神了」、「太好笑了我也把4張票都給他了」。

▲ 《Dcard》網友們的灌票也讓他與其他參賽者差距拉大。 （圖／翻攝自 《Dcard》 ）

對此，主辦方「惹不起的高校少女」也透過社群媒體發布聲明，表示

「本平台尊重多元身分認同」

，同時也已向「何廢料」本人聯繫並說明，如果最終他奪得第一名將會給予第一名的獎金及相對應的權利與義務，「何廢料也在訊息中表示同意，也感謝米特對於多元身分認同的接受與開放。」

至於先前打算另頒「特別獎」的爭議，主辦方也坦承是團隊自身沒有溝通好，因此造成誤解，未來也將更注意用字遣詞。此外，根據主動方公布之活動辦法，投票日將於10月6日截止，並於隔（7）日公布得獎名單，前三名分別可獲得獎金15000元、10000元、5000元。（編輯：楊智傑）