超商買咖啡必講「3顆豆」？網驚：味道變濃　真實原因曝

早起買杯便利商店的咖啡對不少學生、上班族來說，既能暖胃開啟一天又可以順便收心醒腦，不過隨著超商咖啡品項愈出愈多，消費者對於咖啡的要求也不盡相同，有老饕就瘋傳著到全家超商只要喊出「1句暗號」就能拿到加量不加價、更濃郁的咖啡，這個「都市傳說」也在不少鄉民口耳之間討論，日前更是有眼尖網友發現買咖啡時口味有了調整，一問店員才知道這個「喊暗號」的都市傳說真相。

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台灣有不少消費者十分仰賴超商的咖啡，幾乎每天都得來上一杯，因此店家除了陸續推出優惠、寄杯服務外，也用心推出不同口味迎合市場。不過有網友就盛傳只要到全家超商告訴店員自己要點「3顆豆」就能拿到更濃的咖啡，而日前就有鄉民發現自家附近的全家櫃台貼出咖啡機調整公告，寫著「全面提升咖啡濃郁度，取消豆量選擇」，好奇同時也向店員詢問調整原因。

▲超商咖啡不少人每天都要喝上一杯，但也流傳著只要告訴店員「 3顆豆 」暗號就能讓咖啡更濃郁的都市傳說。（示意圖／取自 Unsplash ）

據了解，民眾口耳相傳的「3顆豆」指的其實不是真正的「3顆咖啡豆」，而是全家的咖啡機器上用來調整「咖啡因濃度」的標示，而一般預設皆為「2顆豆」。針對原PO的提問，店員也解釋「公司派人來調整機器，說以後咖啡都直接3顆豆，不需要再選豆了」，也就間接證明了過去可以選擇「3顆豆」的都市傳說為真。

話題在PTT的超商版上曝光後也掀起不少顧客討論，其中就有網友驚呼有感「難怪今天感覺咖啡比較香」、「說要三顆豆超尷尬」、「難怪最近覺得味道有變更重」。此外，過去711也有顧客要求去冰加牛奶、加咖啡的「隱藏做法」，統一超商則回應目前不論拿鐵還是美式都是調配最佳比例，並不會因為調整冰塊量而有所改變，以確保完美風味；而全家超商針對「3顆豆」的改變也表示，由於觀察到消費者們喜愛3顆豆風味，為滿足消費者需求，即日起至11月中將會逐步調整店舖咖啡機台設定，全面升級為3顆豆，提升咖啡濃郁度。（編輯：楊智傑）