外送菜鳥出大包！一看評價被逼哭　前輩秒搖頭：遇到魔王

美食外送服務近年來相當流行，疫情期間民眾在家動動手指點餐的需求提升，也有不少人想趁著空閒時間跑外快，不過成為菜鳥外送員後才會知道，其實美食外送服務有許多「眉角」要注意。日前就有名剛加入外送員行列不久的網友還原自己「出包」的經歷，同時將照片PO到臉書社團，釣出不少同行前輩出面感嘆「你遇到魔王了！」。

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這名菜鳥外送員日前在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享這樁慘事，他提到當天是他首次發生「餐損」，也就是在餐點運送過程中發生意外，因為熱飲的包裝不夠穩固堅牢而撥灑出來，導致食物就這樣泡在熱飲裡，第一時間便通知客戶，原本只要放在管理室的，對方也馬上下來自取」，仔細一看可以發現，該名客人所點的輕食全泡在「奶茶湯」中，看起來不免讓人有些卻步。

▲餐點全泡在「奶茶湯」中。（圖／翻攝自 臉書社團「外送員的奇聞怪事」 ）

該名外送員也無奈表示，自己都不忍直視那袋食物的慘狀，打算主動賠償訂單上所寫的金額2百餘元，沒想到對方卻不斷婉拒「還一直說我辛苦了，食物可以加減吃」，事後也沒有收到複評通知，而遇到這樣的天使客人也讓身為菜鳥的原PO感動直呼「只想跟你說聲謝謝，我會更加小心的！」。

文章曝光後也吸引不少同行回應，一方面鼓勵他另一方面也以過來人身分給出意見，建議他在外送咖啡、熱飲等「魔王級餐點」時得更加留意「有次我拿熱咖啡給客人，因為太燙了，客人嚇一跳直接縮手沒接住，然後翻倒在地上」、「熱的很容易就炸開，就算封膜也要小心，還是有可能會炸開」、「好心建議，真心要跑外送，要買小箱放腳踏板會非常好送，東西也不容易餐損，冷熱也比較方便分開放」。（編輯：楊智傑）