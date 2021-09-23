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手機充電孔卡異物！過來人親揭「超神技巧」：點了就出來

▲一名倒楣網友在使用手機腳架時，好巧不巧摔到了手機，導致充電孔被斷裂的卡榫塞住。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲一名倒楣網友在使用手機腳架時，好巧不巧摔到了手機，導致充電孔被斷裂的卡榫塞住。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-23 23:17:28

隨著科技日新月異，現代人除了幾乎都配備了人手一機外，更方便的藍芽耳機、無線充電等功能也相當普及，不少人也會特別購買手機殼來保護重要的手機，深怕一個不小心摔壞、泡水甚至被異物卡住。不過日前就有名倒楣網友正巧碰上手機的充電孔被卡住的窘境，照片曝光後吸引不少網友討論，更釣出過來人親自分享超實用技巧。

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這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》中提到，自己日前將手機置於手機架上，好巧不巧竟然在使用過程出了意外，不小心推倒了手機架，而原本的卡榫就這個斷裂開來，卡在心愛手機的充電孔中。仔細一看原PO無奈之餘拍下的畫面，卡榫還斷得非常工整，想靠外力拔出來還有些困難，就連拿訂書針、鑷子或用針試著挖出來也全都失敗。

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）
▲橘色手機架恰好卡死在充電孔中，讓原ＰＯ相當頭疼。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》） 
照片曝光後掀起不少網友討論，留言串中就有許多民眾歪樓調侃「塞肉乾進去？」、「你這是塞了紅蘿蔔嗎」、「為啥要有無線充電知道原因了嗎？」、「iphone13 向你招手中」、「有吃過燒酒螺嗎？像那樣吸出來」、「這麼剛好，你是不是在找換手機的藉口」、「把他當成燒酒螺吸看看會不會出來」。

其中也有許多過來人紛紛建議，可以用熱熔膠條或大頭針加熱來嘗試取出，「到五金行買熱熔膠條，用打火機燒軟往斷掉地方按緊，等個十秒要直直拉出來，速度快一點多試幾次就出來了」、「熱熔膠半融狀態黏住就可以，結案」、「筷子頭點熱熔膠，冷卻後一拉就出來了」、「熱熔膠，幫同事救過一次...」、「拿根大頭針用火烤，插入那端塑膠片，等冷卻之後再一氣呵成拉出，以前一個朋友I8也這樣的斷法，我是這樣取出的」，不過仍建議民眾若遇到這類情況，可以轉交給手機行，進行專業處理之餘也有相對應的保障。（編輯：楊智傑）

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）
▲有過來人建議可以將熱熔膠加熱沾黏異物再取出。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）
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