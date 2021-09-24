高中男打疫苗崩潰尖叫！網瘋傳影片爆紅 1天破140萬點閱
前兩批民間贈送的BNT疫苗於9月初陸續抵達，一共184萬劑，經歷封緘檢驗後，22日正式開打，不少高中生開心表示「終於有疫苗可以打」，但接下來這位同學可就不一定這麼想！近日，網路上瘋傳一段一位高中男生正要施打疫苗，結果因為害怕針頭緣故，導致放聲大叫，一旁還需要好幾個醫護人員及志工協助才完成施打，影片僅放上抖音不到一天，就突破140萬人觀看。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 06:45:47
影片發生於某間高中，一名男同學正準備要接種疫苗，但過沒幾秒針頭都還沒紮進去，他便開始大吼「等一下，先等一下啦！」、「不要太急，啊啊啊啊！」並發出尖叫，一旁的醫護人員見狀，趕緊蜂擁而至協助處理，緩和男高中生的情緒。
而在最後打完疫苗之後，男高中生也因為緊張過度，放鬆癱軟坐在椅子上，一旁志工人員還引導他「吸氣、吐氣」等動作，這才讓他放鬆不少。雖然多數人認為打針並沒有什麼，但有些人就是會害怕特別的東西，因此該名男高中生過於害怕針頭才會這樣。
影片被上傳到抖音（Tik Tok）之後，才不到15小時，觀看就衝破一百萬，不少網友紛紛留言「打完針直接變風雲人物XD」、「其實沒什麼好笑的啦，就是會害怕針頭」、「跟我朋友討厭鳥一樣，看到鳥就一直瘋狂尖叫，不知道在叫什麼」、「護理師路過，我也看過刺青全身的打針狂叫的，這很正常的，有些人就害怕針頭」、「怎麼有點反差萌」。（編輯：張嘉哲）
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