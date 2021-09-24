《魷魚遊戲》若在台灣要玩啥？眾人點名「2經典」：痛快
近期剛上映的韓劇《魷魚遊戲》，才剛播出沒多久，就在全球引發廣泛討論。故事中的參賽者要依序挑戰6個童年遊戲，最終獲勝的人則可以抱走獎金456億韓元，過程中上演了各種人性險惡的爾虞我詐。就有網友好奇詢問大家，如果把《魷魚遊戲》搬來台灣，「可以改玩什麼遊戲？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 09:54:43
原PO在PTT發文表示，《魷魚遊戲》最近很夯，「如果說把這個東西搬來台灣，可以玩什麼遊戲？」接著更舉出一些台人熟悉的經典童年回憶，包括「閃電布丁、鬥片、扯鈴、橡皮筋」等等，詢問大家「如果台灣也要玩魷魚遊戲，要選哪六個？有沒有八卦？」
問題曝光掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「跳格子」、「打陀螺」、「養蠶寶寶」、「吸管射珍珠」、「躲避球」、「紅綠燈」、「阿魯巴」、「老鷹捉小雞」、「烏龜烏龜翹」。而綜觀大家答案，「阿魯巴」和「紅綠燈」獲最多人點名，被公認是最具代表性的童年遊戲。另外也有鄉民搞笑歪樓，「綜藝大集合的遊戲拿來玩，瓜哥當主持人」、「百戰百勝，瓜哥主持」、「就直接綜藝大集合」。
《魷魚遊戲》從9月17日開始熱播，上映不到一個禮拜，就在網路上成為超夯話題。劇情以生存競賽為主軸，456位欠下巨額債款的參賽者受邀到遊戲場地，依序挑戰6個童年遊戲，最終獲勝的人便可以抱走獎金456億韓元。但過程相當驚險，一旦失敗即會喪命。刺激緊湊劇情加上大咖韓星助陣，成功抓住廣大觀眾的注意力。（編輯：倪浩軒）