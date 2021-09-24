媽用電鍋「保溫薯條」！她掀蓋秒愣：在哪裡 真相全笑翻
電器種類、功能應有盡有，其中傳統的「電鍋」，一直以來是許多民眾料理的好幫手之一，除了烹飪還有保溫功能。對此，近日一名網友在《Dcard》貼文提到，晚上加班回家，媽媽幫忙留了晚餐在電鍋保溫，她一掀開鍋蓋，眼前景象卻令人忍不住笑歪直呼「我看了什麼？」
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 10:16:39
原PO表示，只要晚上有加班，媽媽都會幫她留晚餐在電鍋，當天一如往常的打開電鍋，卻被眼前景象嚇傻。畫面中可見，電鍋中裝了一碗炸雞、一碗丸子湯之外，最上方竟架了2根長長的薯條。
媽媽在一旁解釋「這是薯條啊！」原PO回應「廢話！我當然知道這是薯條啊」，驚訝直呼「天哪，我覺得這組合也太傻眼太好笑了！因為第一次看到這麼長的薯條，一打開電鍋瞬間嚇傻，「薯條放在爆滿的碗裡有點好笑，心想到底誰這麼可愛，會把這麽長的薯條放成這樣」，還問媽媽說「怎麼不是放在盤子或是折斷之類的，所以我是要現在拿起來吃掉才能拿起碗嗎？」媽媽則說「因為電鍋裝不下盤子了」。
畫面曝光後，也讓在場網友全笑翻，紛紛回應「一瞬間以為是筷子」、「我看了什麼？」「我在雞翅附近看超久，啊薯條咧？結果在外面，看太快真的以為是筷子欸」、「我都是先把最長的嗑掉耶，不過也還真的沒看過這麼長的笑死」、「我看很久想說不是雞腿嗎？好好笑哈哈哈哈」、「我還想說薯條在哪」。（編輯：賴詠璿）