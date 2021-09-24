早餐店買吐司「堅持不切邊」！老饕曝神祕吃法：兩種享受
「吐司」是許多人早餐的首選，不僅口味選擇豐富，種類也相當多元，有厚片吐司、生吐司、全麥土司與湯種吐司等，每個人的喜好都不盡相同。近日就有網友在PTT女孩版提到，大家吃吐司習慣切邊還是不切邊？貼文曝光引發熱議，老饕大多一面倒向「不切邊」，同時公開獨門吃法。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 11:00:35
原PO好奇提問「不知道各位平常吃吐司類的東西，是喜歡切邊還是不切邊？切邊的話整個吐司的口感就是軟綿軟綿的，但不切邊的話，吐司就會多一種扎實的口感」，不禁好奇詢問廣大鄉民「各位是切邊派還是不切邊派的呢？」最後偷偷補一句「吐司邊拿去搭玉米濃湯吃，其實還滿好吃的呢！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我都可以」、「不切，切邊如果不快點吃，邊邊很容易溼溼的」、「把邊留給我」、「便宜吐司會切，好的吐司不切」、「不喜歡切邊的，單純感覺切掉很浪費哈哈」、「切，然後拿去裹砂糖，再炸得酥脆」。
對此，有老饕堅持吃吐司不切邊，並公開獨門吃法「當然不切，邊才是好吃所在，尤其是整條吐司的頭尾，吐司頭尾邊通常會被丟棄，但事實上那抹醬拿去烤超好吃」、「不切，那是精華！」「邊是最好吃的部分啊」、「不切，先吃邊再吃中間，享受兩種口感」。（編輯：賴詠璿）