COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

麥當勞「隱藏吃法」曝！美國人教學　店員哭了：台灣別紅

▲速食業龍頭「麥當勞」因其獨特的薯條風味，以及時不時推出新產品，深受大眾喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲速食業龍頭「麥當勞」因其獨特的薯條風味，以及時不時推出新產品，深受大眾喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-24 11:32:14

台灣速食業者眾多，各家都有其不同的特色，而速食業龍頭「麥當勞」因其獨特的薯條風味，以及時不時推出新產品，深受大眾喜愛，但除了現在檯面上的餐點以外，要怎麼點才是內行吃法呢？近日，就有國外網友分享麥當勞「隱藏點法」，貼文釣出台灣麥胞直接崩潰表示「不要給我在台灣爆紅！」引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名國外網友在抖音（Tik Tok）麥當勞獨特的點法，只見兩人都買了一杯黑咖啡，接著又額外點了一支蛋捲冰淇淋，接著將冰淇淋插入黑咖啡當中，經過攪拌之後，外觀看起來就跟奶茶沒兩樣，味道嚐起來偏甜，是許多人不知道的新吃法。

▲
▲美國網友分享麥當勞隱藏點法，為黑咖啡加入蛋捲冰淇淋，引爆討論。（圖/抖音＠hm.wy）
影片曝光後，吸引不少網友熱議「漂浮吃法！台灣消失好久了」、「這是黑咖啡啊，同學想學不要買成可樂了」、「就是冰淇淋紅茶的概念？」、「漂浮系列啦！現在都沒賣了，要自己點」、「好幾年前的漂浮系列了，好懷念」、「漂浮黑咖啡，很好喝！下次來試試看」。

除此之外，也有網友表示其實甜心卡上頭就有該點法，只要使用甜心卡便能買黑咖啡送蛋捲冰淇淋；如果沒有甜心卡，可以走得來速單點黑咖啡，再以10元購入蛋捲冰淇淋，只多10元而已。而貼文也釣出台灣麥胞表示「拜託在台灣真的不要給我爆紅，我不想擠冰淇淋擠到死」留言引來上千台灣網友狂讚笑瘋。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀