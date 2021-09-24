新衛生紙「第1抽」每拉必破？知情人秀技術：基本都成功
市面上衛生紙的品牌琳瑯滿目，讓消費者的選擇相當多元，不只是上廁所需要用到，日常生活中更是不可或缺的日用品，而近日就有網友在網路上表示疑惑「新衛生紙的『第1抽』是不是每拉必破？」沒想到就有知情網友秀出「抽第1抽衛生紙的技術」，直言「基本上都會成功」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 11:16:59
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「衛生紙怎麼開比較好」的文章表示，「想問大家都怎麼開衛生紙，每次我打開要抽第一張時，都會把好幾張抽出來，一點美感都沒有，有人能教我怎麼開衛生紙可以好好的抽出第一張嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「打開後先把面紙往下壓再抽」、「十連抽不是基本嗎」、「把袋子拆掉抽」、「割掉側邊（紅線），小拇指留長指甲，用指甲尖勾」、「慢慢抽，不要太用力，紙就不會破」、「原來不只我對這個感到困擾，看來只能慢慢從邊邊剝取」。
甚至更有知情人秀出技術，「很多人為了避免前幾張不好拿而把洞開很大，然後用到後來都夾不住，其實開洞小一點，這麼小的洞，第一張要把手指伸進袋子的四個角落把紙摳往洞口，摳的時候就知道有哪兩個角可以動，多摳幾下就會把第一張的兩個角摳出來了，前面幾張的角落會因為被袋子包住而難抽，至少前十張也都要小心地抽取」、「打開前先用力按壓四個角數次，空氣會排出，出現抽紙空間，最後一次彈回前....立即剝開抽出，我試成功是用這樣的方法」，而《NOWnews今日新聞》先前就曾報導過民眾發生類似情況，有不少網友分享能「完美打開衛生紙」的小撇步，「我都是往下把空氣壓出來後，再開，基本上都成功，試試看」。（編輯：王柏文）