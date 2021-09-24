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LINE傳訊息NG詞曝光！鄉民見「2字」超火大：真的顧人怨

▲傳訊息「這些詞」相當顧人怨。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲傳訊息「這些詞」相當顧人怨。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-24 12:44:15

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有貼圖可以使用，讓聊天情境十分生動。不過，近日一名網友在PTT女孩版提到「有聊天時不喜歡看到的詞嗎？」除了常見的「喔」、「恩」之外，許多網友更指出「1詞」也相當顧人怨。

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原PO表示，每個人傳訊息時都有自己習慣的說話方式，不禁讓他想起，有些人傳訊息時好像會特別討厭一些字詞，聽過有人討厭「安安」、「蛤」、「在嗎」、「嗯」等，並好奇詢問廣大鄉民「有沒有也對某些字詞特別反感的想要分享一下呢？」

▲訊息除了常見的「喔」、「恩」之外，許多網友更指出「1詞」也相當顧人怨。（圖／翻攝自PTT）
▲訊息除了常見的「喔」、「恩」之外，許多網友更指出「1詞」也相當顧人怨。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，其中呼聲最高的用字為「」、「」或「」，網友紛紛回應「喔」、「喔跟嗯都不行」、「恩恩哈哈先洗澡」、「666、www、喔、是喔、呵呵」、「回這兩字真的顧人怨」、「喔是喔」、「誰傳『喔』或『恩』我跟誰絕交」。

其次，許多網友更指出「阿災」也相當顧人怨，「我超討厭阿災」、「阿災真的很北爛，用恩災還沒這麼討人厭」；其他網友則表示「嗯哼」、「so所以呢」、「全形的問號，一次還兩個」、「啾咪」、「呃」、「好哦超討厭」、「安安（燦笑」、「呵呵」、「傳一個？的看起來有夠莫名」。（編輯：賴詠璿）

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