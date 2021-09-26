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量販、超市推「十倍券」！新住民該選紙本券還是數位券？

▲（圖／Shutterstock）
▲（圖／Shutterstock）

四方報/綜合報導

2021-09-26 01:00:00

政府發放的振興五倍券數位綁定日已於22號開跑，為了搶限額的「好食券」，官網湧入眾多人進行數位綁定，四方報亦曾報導過新住民綁定五倍券和加碼券的辦法。不過，台灣的量販店和超市則推出「五倍券變十倍券」的活動，但限定使用紙本券，讓包括新住民在內的民眾，陷入該選數位綁定還是等紙本券的抉擇中。 

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今年量販店如全聯放大15倍、美廉社三重優惠，家樂福則因10月迎接32周年慶，且適逢五倍券上路，發放30億元振興金，力推會員專屬活動。10月8日起持紙本五倍券到全台分店消費，量販店單筆滿1000元、超市單筆滿500元，可兌換1本「家樂福10倍券」，食衣住行全包、總值超過1萬元，全台限量30萬本，較去年多10萬本。 

如果是外籍配偶，有買民生物資的需求，且熱愛逛量販店和超市，使用紙本五倍券比較能獲得更多回饋，但數位綁定不但操作方便，且不會有忘記領券和使用的問題發生，對於忙碌的上班族或學生來說非常方便，新住民子女們可以參考使用。 

▲（圖／行政院）
▲（圖／行政院）

除了量販店和超市推出紙本券限定活動外，知名論壇 PPT有網友發文表示自己想等紙本券，並詢問「五倍劵不等紙本的原因？」。以去年三倍券為例，他認為等到券要回收時，有許多店家都會開出不錯的優惠，「而且實體劵有收藏價值，幾年後拿去拍賣說不定還能賺一筆」。 

喜歡紙本券的網友紛紛留言贊同，表示「傳統攤販、店家更愛紙本啦」、「紙本沒煩惱絕對不會比較差，相信我」、「其實紙本有很多機會會有更大優惠，所以我還在觀望」、「去年就是紙本比數位好用，今年不會再被騙了」。 

五倍券的使用時間從10月8日到明年的4月30日，使用對象包括具有中華民國國籍的人；2021/12/31以前出生的新生兒；具有居留權的外籍配偶；持永久居留證的外籍人士。五倍券在全國實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、夜市、市場、學費、補習費、婚宴、百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿和國內電商網購。  

數位綁定和加碼券登記方式，連唐鳳都拍了一支趣味影片，供大家參考。不管使用五倍數位券或實體券，其實都可以看個人需求和喜好，自由選擇。

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