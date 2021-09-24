徵兵規則將修正　同等級學歷不得再次申請緩徵

（中央社記者賴于榛台北24日電）內政部今天表示，部務會報昨天修正「徵兵規則」，增訂不影響徵兵需求下，尚未列入梯次徵集的役男可申請優先或延緩入營；另為避免規避入伍，也明訂曾以相同等級學歷辦理延緩入營者，不得再次申請。





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內政部指出，民國108年起試辦「彈性入營」，至今每年約4萬人提出申請，大幅縮短役男等待入營服役時間。





內政部表示，每年6月多數役男畢業等待服役，考量役男入營緩急需求不同，為讓役男生涯規劃更有彈性，昨天部務會報通過「徵兵規則」部分條文修正案，增訂在不影響徵兵需求情況下，尚未列入梯次徵集的役男可申請優先或延緩入營。





另為避免役男規避入伍，內政部說，這次也明訂曾以相同等級學歷，包含休學、退學等辦理延緩入營者，不得再次申請延緩入營，但若為大學、碩士或博士等不同等級學歷，則得分別申請延緩入營。





內政部也表示，考量年逾33歲役男，已接近36歲法定除役年齡，因此，規範不得申請延緩入營。





另為審慎判定役男體位及維護兵役公平，內政部指出，這次修法增列替代役體位案件判定前，亦比照免役體位案件，除身高、體重或身體質量指數符合免役體位外，其它如心血管疾病、肝腎功能異常或重要關節活動受限等病症，應送役男體位審查會審查。





內政部說，「徵兵規則」部分條文修正案，將依法制作業程序，會銜國防部辦理修正發布作業，於近期發布施行。（編輯：楊蘭軒）1100924



