今日有40578位學生施打BNT 新北：不適症狀約2成
新北市BNT疫苗校園接種的專案進入第3天，新北市政府今（24）日表示，今日共32校、40578人施打BNT，相較於首日接種後約3成有不適的症狀，23日有不適症狀的學生則約佔2成；此外，今日線上教學無學生送醫的狀況。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-24 14:51:11｜2021-09-24 14:51:43
教育局長張明文指出，相較於其它縣市的學生接種疫苗後，有3成以上的比例請疫苗假在家休息，新北市的線上教學、居家學習的創舉，顯得比較務實；另從醫療專家提供的資訊顯示，接種BNT第二劑的副作用會更大，新北的經驗或許可供其它縣市規劃接種第二劑時的參考。
教育局說，23日共有28校（不含五專）、預計27158人施打BNT的疫苗，實際26796人施打、施打比率98.67%；今日接種疫苗後，出現不適的症狀約2成，包括5369人注射的部位疼痛與肌肉痛，179人發燒大於38度，及251人有呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、全身紅疹等不良反應。
教育局補充，學生當日未施打BNT疫苗的主因，都是經問診的醫生評估後，認為學生當日不適合施打；此外，今日有1227人請疫苗假，實施線上教學的人數為27360人，目前線上教學並無有學生送醫的狀況。
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