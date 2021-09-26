影／用性感內褲製成精品包款 成品一出爐網瘋喊想要！
隨著年紀漸長，工作能力開始受到肯定後，不少人都會希望自己的衣櫃裡有幾個精品包包，來好好犒賞自己。然而在衣櫃裡除了精品包外，另一個絕對會出現的東西就是「內褲」，Youtube頻道「剪破爛 Pick Scrapmetal 」這次就要來將內褲與精品包結合，到底這大膽的創意會有什麼成果呢？
影像中心/綜合報導
2021-09-26 21:00:00
影片一開始，就能看見桌上擺滿了成山的女性內褲，不僅五顏六色，連裁縫的方式都大不相同，最後在幾經掙扎與挑選後，一件粉色帶翅膀的款式脫穎而出，正式成為這次縫製精品包的主角。
在經過一番複雜的「打線」、「裁切」、「上內褲」、「上五金」等步驟後，一個時尚又前衛的單肩腋下包就此誕生，不同於網友所想像的隨意結合，這款包包不僅在表面有強烈的設計感，連扣環的位置都有特別選擇過，相當用心。
成品一出，許多網友都不敢置信，紛紛表示：「小翅膀直接讓包包變得超可愛」、「好想要可愛的內褲包包」、「好厲害的設計和裁縫功力」等，給上極佳的評價。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：剪破爛 Pick Scrapmetal
原始影片：https://youtu.be/-KL5e9Ekv2w