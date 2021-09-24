人妻懷孕愛喝酸梅湯！婆婆卻喊「太貴了」：我只敢喝一杯
婚後的婆媳關係，一直都是眾多家庭棘手的重大難題。就有位人妻無奈表示，自己懷孕後特別喜歡喝桂花酸梅湯，經常請老公買一罐回家放著喝。結果婆婆知道後卻驚呼「好貴！買得下去喔？」一邊試喝一邊強調自己不敢喝太多，讓人妻看了超傻眼，過程曝光也引起網路討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 16:09:43
人妻在臉書社團《靠北婆婆2.0》上訴苦，透露自己現在孕期34週，懷孕過程唯一的嗜好就是喝先生公司附近的一家桂花酸梅湯，經常請老公下班順便買一罐回家放著喝。結果被婆婆知道後，立即探聽一罐多少錢，先生照實回答「150塊」，婆婆秒驚呼「矮額～怎麼那麼貴啊～天啊！一罐150你也買得下去喔！」
但一邊嫌貴一邊還是替自己倒了一杯試喝，人妻在旁冷眼旁觀，婆婆一杯就倒了4分之1罐走，一邊還繼續碎碎念「真的好貴喔！你們真敢買...我只喝那一杯，不敢喝太多。都是喝進肚子裡而已，乾嘛買那麼貴啊...」人妻不禁傻眼抱怨，「嫌貴妳還給我倒1/4瓶去喝？還要走出來大聲的說，我只喝你們那一杯喔？」最後更直言「那一整罐都可以給妳，大不了明天給我老公1000塊請他一次給我買六瓶回來，誰想要跟妳一起分一罐酸梅湯啊！」
懷孕期間喝一罐150元的酸梅湯，這樣的要求很過份嗎？心疼原PO的網友紛紛留言回覆說，「重點就是，又不是跟長輩伸手要去買自己的東西」、「冰箱刷一排酸梅湯啊～讓她酸個夠」、「婆婆也是女人，她是吃醋的婆婆，吃兒子的醋」、「有可能是無心的，一堆老人家都這樣，但聽到真的很討厭」。（編輯：倪浩軒）