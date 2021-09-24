《魷魚遊戲》218、456戲外也在比！私下火藥場面超乎想像

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李政宰與朴海秀劇中為了搶456億元獎金，換上背號456與218的運動服參加「魷魚遊戲」，問起2人誰的賽服穿搭最帥？他們在沒套招的情況下，「同步」互相稱讚彼此，李政宰一口氣讚美朴海秀，直呼他的體格很棒、有著接近完美的體型，還謙虛表示無法說自己穿運動服會比朴海秀帥，更誇朴海秀脫掉上衣也很讚，看到這麼棒的身材讓他好羨慕。
朴海秀如同在《魷魚遊戲》裡飾演的角色一樣冷靜應對，一面聽著李政宰的回答，一面稱讚李政宰身材很棒，穿一樣的運動服卻像穿上精品服飾，應該讓同款運動服上市販售。此外，2位演員受訪都穿西裝，宋讚養追問「覺得誰穿西裝比較帥？」兩人繼續「同步」稱讚對方，聽不到訪問內容的場面，十分逗趣。
訪問最後，2人現實生活中，是否願意組隊爭奪獎金456億的遊戲？李政宰回應：「太忙了，能玩那個遊戲嗎？」朴海秀退縮表示：「若需要賭上性命的話，我們是有點忙的。」李政宰補充表示，朴海秀的戲約是一個接一個，自己也有拍戲行程，大家都沒有空能玩遊戲。
《魷魚遊戲》以456億獎金搭配兒童遊戲，再用極端的血腥手法探討人性，劇情引發高度討論，就連「司法院」也跟風、宣導民法觀念，以免大家受騙，「在這個世界裡，各位都是平等的存在，參加者以同樣的條件公平競爭。」更表示參賽者若闖關成功，但主辦單位不給獎金，這樣的約定有效嗎？
司法院表示：「雖然民法並沒有針對這樣的比賽行為有明確的規範，但相對於民法有明確規定的『有名契約（像是常見的買賣、租賃、贈與等）』，民法也容許成立『無名契約』，只要當事人之間合意，就可以成立。因此主辦單位與456名參賽者間，如果就『通過6關並拿到第一名，就可以獲得高額獎金』達成合意，原則上就能夠成立契約關係。」但要成立契約，還有一個很重要的前提，就是根據民法第71條及72條，法律行為如果違反 「強制或禁止規定」，或違背「公共秩序」或「善良風俗」，就會無效。