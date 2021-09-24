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建議中央降為一級警戒　鄭文燦提2指標

▲鄭文燦提出了2項指標，建議中央疫情指揮中心，可以評估是否將全國疫情警戒降級。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦提出了2項指標，建議中央疫情指揮中心，可以評估是否將全國疫情警戒降級。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-09-24 18:30:16

針對疫情逐漸趨緩，中央是否將放寬警戒標準，桃園市長鄭文燦今（24）日上午主持市府防疫會議時提出了2項指標，建議中央疫情指揮中心，可以評估是否將全國疫情警戒降級，在維持個人防疫措施下，讓國人可以逐漸恢復正常的消費、生活。

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鄭文燦談到，預估今（110）年10月底全國將陸續達到2項指標，第一是完成第一劑接種的人口涵蓋率7成、完成第二劑接種的人口涵蓋率3成；第二項指標是，完成第一劑接種的人口涵蓋率7成5、完成第二劑接種的人口涵蓋率5成，待2項指標陸續達成後，並在疫情可控、國境防疫嚴謹及疫苗覆蓋率提升等條件下，建議指揮中心評估全國疫情警戒降級。


鄭文燦表示，截至9月23日，桃園的COVID-19疫苗共計接種132萬5,279劑，已完成第一劑接種的人口數達115萬9,082人、人口涵蓋率50.99%；而已完成兩劑接種的人口數為16萬6,179人，涵蓋率7.31%，兩項指標數字均略高於全國。鄭文燦說，台灣COVID-19病毒疫情已經收斂，防疫重心轉為國境防疫與疫苗接種等面向。截至今（110）年9月23日止，桃園確診案例累計956例，其中本土有798例、境外149例，目前居家隔離列管28人。


鄭文燦表示，因應各級學校9月1日開學外籍生入境居家隔離需求，市府增加一般防疫旅館家數至26家，總房間數達2,918間，截至9月22日已入住2,005間、住房率約 68.7%，顯示此波外籍生入境居家隔離需求高峰期已過，後續民政局、觀旅局及衛生局等同仁也將持續提供良好的居家隔離需求服務。鄭文燦強調，市府也會尊重中央指揮中心的判斷，配合調整相關活動，並持續落實各項防疫工作，守護好每個防疫環節、不漏接每顆球。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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