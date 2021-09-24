等嘸iPhone 13！他「開大招」奔1地直接到手　果粉也看傻

自從蘋果15日公布了新款iPhone13系列，並於17日開放預購以來，不少果粉引領期盼的就是今（24）日的正式發售，各大通路一早就擠滿人潮，甚至有人熬夜提早排隊，可說是買氣強強滾。不過有民眾在家焦急坐等實體機送達，也有網友按耐不住興奮之情，眼看貨運不知何時才來，竟直接奔向物流站「取貨」，還曬出iPhone13打卡，畫面曝光讓不少網友笑翻。

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這名超狂果粉在臉書社團「我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區」發文表示，自己希望在首日就換到新機，從一大早就看到社團內紛紛有網友們陸續曬出開箱照，而從網路上訂購的他卻還在苦苦等待，這就讓他十分心急，決定「直奔物流站」把貨運公司當成超商直接找人取貨，並透過查詢自己的物流追蹤號碼，拿到司機大哥的電話，最後果真讓拿到屬於他的新機。

▲這名網友實在等不及物流送來，直接跑到物流站找到司機大哥拿走熱騰騰的 iPhone13。 （圖／翻攝自臉書社團「我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區」）

除了曬出熱騰騰的開箱照片外，原PO也表示當時物流公司大哥也告訴他，今天有很多台手機要送，「我自己去拿他少一個點也比較輕鬆」，而他果斷衝向物流站取貨的驚人行動力也讓不少網友熱議「樓主這麼迫不及待」、「你也太急了吧⋯⋯」、「今天司機大哥都很忙」、「這麼衝！」。

事實上，對許多果粉來說除了想要首日換新機外，也有不少民眾會選擇漏夜排隊守在電信業者門外，除了能搶得先「機」外，也是期待業者們推出刺激買氣的好康優惠活動，例如先前就有婦人排隊搶iPhone11，竟然獲得買一送一的超狂福利，一口氣現賺4萬5千元；也有電信業對於前幾名購買者打出月租費免費兩年、買就送Apple Watch等等活動，吸引顧客上門光顧。（編輯：楊智傑）