求職被問「身高體重」想拒答！過來人見照片愣：會被打槍
想應徵一份工作不只履歷要漂亮，基本資料更是不可少，不過究竟哪些才是應該透露的資訊呢？日前有名女網友就抱怨自己應徵某間手搖杯，利用LINE聯繫老闆後也傳了自己的簡易履歷過去，對方卻接著追問她的「身高體重」是多少，這就讓她滿頭霧水「我不知道現在找工作這麼麻煩，還要報身高體重」，文章曝光後也掀起大批網友討論，更多網友一看她曬出的照片後更是點出1項原因將成為她求職時的大地雷。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 22:51:32
「體重限制是什麼鬼？」這名女網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，自己已經出社會16年了，近日應徵了某間飲料店工作，面試過程卻讓她感到相當疑惑，老闆先是請她自我介紹學經歷，而當她傳了簡易履歷表格後，對方卻直接丟了句「身高體重？」，對此原PO也納悶「身高體重包含在面試條件裡面嗎？」，沒想到對方卻馬上回應「因為我們有體重限制哦！」。
面試時遇到這樣的老闆也讓原PO內心難免感到不舒服，因此她也將完整經歷與對話分享到社團，好奇發問「只是覺得直接這樣問很不禮貌，並沒有要討拍...我不知道現在找工作這麼麻煩，還要報身高體重？」，而話題曝光後也引來許多網友討論，其中一派民眾就認為資方這樣的問法帶有歧視意味「就業歧視法律上會開罰」、「是徵女友或是女主人的吧」，不過也有網友替業者緩頰「有一些正式的公司，是會要求體檢報告書的，而服務業的話，要求身高體重也很合理啊」、「飲料店有些原物料很重，怕你搬不動吧」；「這很難說，身高不夠，機台無法操作」。
不過看到原PO附上的簡易履歷表，也有大批網友認為這才是求職時的大地雷，「這種履歷表我個人當主管的時候都直接跳過耶」、「這用這種履歷表，直接GG」、「這種履歷我看都不會看直接打槍」、「這種履歷沒有附照片的空間，對方也會好奇長相吧」。（編輯：楊智傑）