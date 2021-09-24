一換LINE頭貼就被私訊！男主管「傳3段話」　菜鳥妹崩潰

我是廣告 請繼續往下閱讀

就是一個成熟嫵媚性感的小女人

▲明明不是上班時段，原ＰＯ才剛換頭貼對方就傳來訊息。（圖／翻攝自社群論壇《Dcard》）

▲對方的用字遣詞和平時過於親密的態度讓她備感壓力。（圖／翻攝自社群論壇《Dcard》）

事實上，依性別工作平等法第13條第1、2項規定，雇主有防治職場性騷擾的義務，違者依同法第38條之1第2、3項規定，得各處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並公布姓名或名稱、負責人姓名，若遇到職場性騷擾等情事，千萬要保護好自己的權益尋求管道申訴。（編輯：楊智傑）



