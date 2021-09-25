她猶豫iPhone跳回安卓！網曝「1優點」狂勝：感覺大升級
一年一度的蘋果發表會15日登場，其中備受各界矚目的iPhone 13系列曝光，隨即吸引大批果迷爭相預購；不過，卻有網友在PTT女孩版提到，她用了iPhone許多年，猶豫要配合男友一起換成安卓（Android）手機，困惑直問「不知道換安卓會不會很不習慣？」貼文曝光引發熱議，釣出過來人分享「1優點」，更稱使用後「感覺大升級」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-25 10:21:48
原PO表示，從高中開始用iPhone 4s到現在，中間只換過iPhone SE跟iPhone SE（2020），本來想叫男友也換iPhone，這樣可以邊滑手機邊用FaceTime，結果男友竟說他的安卓手機已經可以邊滑手機邊用LINE視訊。
原PO猶豫地說「前陣子一度考慮過換安卓，可是iOS用很習慣了，不知道換安卓會不會很不習慣？有人可以分享嗎？」想知道有關iOS換安卓，或安卓換iOS的使用心得。
貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多使用iPhone轉安卓的網友紛紛回應「Android超簡單的，跟喝水一樣」、「安卓很好上手」、「安卓就是簡單好操作」、「我XR換s10，個人感覺大升級」、「安卓壞掉用家人不要的蘋果，沒返回鍵真的不習慣」、「一直都用安卓，中間用過一次iPhone 6+，用了一陣子還是不習慣就跳回安卓了」。
不過，也有網友表示「兩種都有，各取所需」、「iPhone 8那年從Note 2換成8plus，只能說大大大升級！」「兩個都有，主力還是蘋果」、「Apple可以用小白點，Android有全面手勢」、「還是喜歡iPhone」。（編輯：賴詠璿）