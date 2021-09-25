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五倍券紙本預約來了！他衝超商傻眼　內行在家1招秒成功

▲行政院推出的五倍券，紙本預約今（25）日開跑，不少民眾一早就衝到超商預約。（圖／經濟部提供）
▲行政院推出的五倍券，紙本預約今（25）日開跑，不少民眾一早就衝到超商預約。（圖／經濟部提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-25 10:36:26

行政院推出的五倍券22日開放數位綁定後，已經有330萬人綁定成功，而不少等領紙本三倍券的民眾，從今（25）日開始開放預約，不少人一早就擠到超商機台搶等預約。不過，就有網友分享自己準時到超商報到後，卻被一幕給震驚，貼文引發熱議。

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原PO在「爆廢公社」貼文指出「今日是預約紙本券的第一天，就怕超商擠滿人潮，因此在9點趕到超商，結果超意外，機台前面根本沒半個人....還以為假日會有很多人排隊，結果9點時間一到只有我一個人，單子一下就順利領到了！」

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▲網友分享自己一早去超商預約紙本五倍券，結果機台沒有半個人。
貼文一出，網友紛紛回應「事實證明，數位綁定真的一堆人」、「今年大家終於學乖了，結果會不會後面幾天卡住？XD」、「我也是超商第一個哈哈哈，店長也很驚訝怎麼假日沒人」、「假日就是先睡飽再說啊，又不用搶的東西，幹嘛去排隊」、「去年發過，今年再發，不意外啦，大家有經驗了」。

另外，也有不少網友推薦紙本預約方式「網路秒搞定，超級快」、「健保快易通認證按一按，上官網填OTP碼，秒成功」、「手機按一按就完成，完全不用去超商」。而《NOWnews》記者也實測網友做法，速度真的非常快，民眾只要下載「健保快易通APP」，進行健保卡OTP認證，隨後到五倍券官網輸入相關資料以及OTP驗證碼，就能選領取五倍券的超商門市，完全不需要出門，整個過程不到30秒，相當方便。（編輯張嘉哲）

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▲民眾只要下載健保快易通，進行健保卡OTP認證，將產生的認證碼到官網輸入資料後，即可以進行預約紙本五倍券，相當方便。（圖/健保快易通APP）
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