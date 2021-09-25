全台iPhone13最殘忍開箱！「雙蘋果」網看傻 省錢方法曝
蘋果全新iPhone13系列新機昨（24）日正式開賣，不少已經上網預購的民眾，在開賣第一天就拿到新機，結果，一名男網友卻成全台iPhone13最殘忍開箱使者，才剛拿到手機不到幾小時，就不小心手滑，將螢幕摔破一個洞，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-25 10:58:14
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片，指出自己在開賣第一天就拿到粉紅色的iPhone13，但才短短幾小時，就不小心將螢幕摔破一個洞，畫面呈現蜘蛛網的慘況，也讓他嚇得表示「有人知道哪邊修理螢幕比較便宜的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「雙蘋果，恭喜你」、「要摔成雙蘋果也是不簡單＝＝」、「終於找到升級iPhone 13 Pro的理由」、「一樣的價錢，為什麼你的iPhone 13還附贈花紋」、「這位哥，您真內行」、「殘忍開箱使者是你，應該是全台第一摔」、「怎麼每年都會有人拿到新機就摔到，到底要多不小心」。
而也有不內行人表示「剛買新iPhone一定要搭配Apple Care+，這樣才有保障」、「趕快去買Apple Care+吧，不要再忘了」；而網友提及的「Apple Care+」，即是蘋果推出的特別服務，是一種保險產品，等於是為手機買保險，每12個月會提供兩次意外損壞的維修服務等等，像是原PO這類的螢幕事故，就即可用900元換取新螢幕，在近幾年，不少果粉買新iPhone時都會一併購入，以防萬一。（編輯：張嘉哲）