黑暗期竟長達4年？唐綺陽曝「轉運時機」：一路慘到2023
全球受到新冠肺炎疫情影響，各國生活都亂了步調，且疫情一波未平一波又起，不少民眾都盼望可以早日回歸正常生活。近日，被封為「國師」的星座專家唐綺陽老師在臉書粉絲團《唐綺陽占星幫》透露「2022、2023年星象也不是吃素的！」更有粉絲翻出老師曾說過的話，直指黑暗期竟長達4年之久。
編輯中心/綜合報導
2021-09-25 15:27:52
唐綺陽23日晚間在臉書提到，當疫情來到三級時，大家越來越徬徨、焦慮，加上2022、2023年星象也不是吃素的，想到屆時又會是怎樣的心慌意亂，並稱「想到自己一手拉拔照顧的孩子（指粉絲們），怎能放著不管？就整個坐立難安」。
對此，有粉絲在留言串提出「更想問老師，到底有哪一年的星象才能是吃素的？每年一直都被預告不是吃素的，常常都覺得心很累」，立刻有專業網友回應「老師說過冥王星2024就定位後」、「2020末宣布2021才正要開始，結果要多慘有多慘，2022、2023又這樣，感覺很多人撐不過這一關，連續黑暗4年」。
其他網友則紛紛回應「2022、2023也不是省油的」、「意思是2022、2023依舊一樣慘嗎，人生已毀滅」、「再撐一下！大家一起加油啊」；唐綺陽最後也暖心回覆「是先經歷迷失，再尋求突破。你們可以的！」（編輯：賴詠璿）
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