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客傳愛心嬌喊餓！外送員一看「直接下班」　結局閃瞎全場

▲一名外送哥日前在透露自己接到一筆訂單，女客人連傳幾個愛心還喊「好餓喔！」，讓臉書社團內不少網友一看全被閃瞎。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名外送哥日前在透露自己接到一筆訂單，女客人連傳幾個愛心還喊「好餓喔！」，讓臉書社團內不少網友一看全被閃瞎。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-25 21:21:08｜2021-09-25 21:21:13

美食外送服務近年來相當流行，疫情期間民眾在家動動手指點餐的需求提升，也有不少人想趁著空閒時間跑外快，儘管可能遇到某些外送糾紛爭執，但也會有些溫馨小事讓人莞爾，日前就有名外送員透過臉書表示，自己收到一筆訂單，女客人還傳了好幾個愛心直呼「好餓喔！」，仔細一看才發現原來這是自己女友的訂單，剛好讓自己接到了，完整經歷曝光也閃瞎不少網友。

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這名幸運的外送哥在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，自己平常擔任外送員有個習慣，只要沒單就會一直往與女友同居的租屋處方向騎，而當天眼看接到了某筆訂單，正要動身前往取餐時，女友便傳來貼心訊息「對了啾比，我有買你的晚餐喔！」，他連忙低頭察看手機，竟真的剛好接到了女友的訂單，要送餐的地點正是自家住址。

▲（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
▲原PO女友貼心訂了晚餐，卻剛好被外送哥接下這筆訂單。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
碰上這個有趣的巧合也讓他不禁開心直呼可以提早下班，「哇嗚！我是不是可以回家了；真的是好開心可以提早回家休息」，更連忙傳訊息告訴女友，而對方得知後也被這個巧合逗樂，刷了整排的「哈哈哈哈」外，更反串點餐客戶連發了2顆愛心、傳訊息嬌喊「好餓喔！」，同時在備註上寫著「請安全地（騎）快點喔」。

▲（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
▲女友喊餓同時不忘提醒原PO騎慢點。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
該篇有趣的經歷在社團也掀起大批網友回應，不少同行與網友們也被兩人的互動閃瞎，紛紛留言猛虧「空白文啊啊啊」、「這一定是炫耀文」、「下次女友想你的時候肯定訂爆，沒讓你送到不甘心」、「充分接觸的送餐」、「不可能送餐還要被放閃吧」，其中也有同行分享類似經驗「我也接過我老公叫的真的超開心哈哈哈」、「我之前也有叫過是隊友送的，他直接幫我拿到房門口」。（編輯：楊智傑）

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