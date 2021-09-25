家中常備醫藥箱該放什麼？專家曝黃金組合：至少要這6樣

不少家庭都會準備一個醫藥急救箱，以備不時之需，一旦日常生活中遇上割傷、燙傷或擦撞，只要拿出家裡常備的外傷用藥就能在自家簡單處理，不過醫藥箱內究竟該放些什麼才好，日前食藥署就提供了「黃金組合」表示，至少有其中這6樣就能應對常見狀況並進行簡單消毒、包紮。

我是廣告 請繼續往下閱讀

生活上常因為一個不小心而受傷，其實簡單的傷口是可以透過自行包紮處理，只要正確的使用外傷用藥及敷料，就可以減少傷口的不適以及降低傷口的感染機會，食藥署日前就透過臉書提到，市面上外傷要選擇眾多，其實只要準備好「優碘、白藥水、銀離子藥膏、紗布、人工皮、生理食鹽水」等6樣基本款就足以應付簡單日常傷口！

▲日常生活中的一般傷口可以簡單在家拿出醫藥箱進行消毒包紮。（圖／翻攝自食藥署）

外傷藥水

優碘：

主要成分是「碘」，可做為較深層的消毒使用，但因為殺菌效果較強，可能會抑制傷口的組織生長，因此在使用優碘時，建議讓優碘在傷口停留30秒到2分鐘後，就使用生理食鹽水將優碘清洗乾淨，避免傷口染色。

白藥水：

除了殺菌成分benzalkonium外，還含有局部麻醉劑、血管收縮劑及抗組織胺等成分，所以具有殺菌、止痛、止血及消腫的效果，且在使用上較不刺激傷口，但因其中的消毒成分比優碘弱，因此建議用於消毒表淺性傷口。

外傷藥膏

銀離子藥膏：

具有良好的消毒作用，可以殺死常見的皮膚表層細菌，通常做為燙傷使用。如果家中沒有常備銀離子藥膏的話，也可以使用抗生素外傷藥膏作為替代使用。且外傷藥膏的使用時機為消毒後使用，如果傷口屬於表淺性傷口或是無感染跡象，並不建議使用外傷藥膏，因為可能會有增加抗藥性的風險。

▲一般日常傷口可選用外傷藥水或藥膏優先處理消毒。（圖／取自《Pixabay》）

一般敷料

紗布：

目前常見的外用敷料為紗布，也有較新的不織布材質，可減少傷口在換藥時的沾黏情形；另外也可使用石蠟紗布，因石蠟紗布主要成分含有凡士林，有些還有添加優碘或是抗生素等，所以油性的特質可減少傷口的沾黏情形且不需要每天更換，只需清潔紗布表面的組織液即可，但只適用於組織液少的傷口。

特殊敷料

人工皮：

人工皮是最常見的濕式敷料，適合乾淨且非大片不規則傷口，傷口組織液已經減少時使用。人工皮會吸附傷口的組織液並形成白色的狀態，一旦組織液外滲或是人工皮即將飽和時，就需要替換人工皮以免造成病菌入侵。人工皮的優點之一是具有防水能力，但還是需注意不要讓水從邊緣處滲透進去。較深的傷口建議選擇較厚的人工皮，除了可以增加吸附能力，也可減少不小心撞到的衝擊。

生理食鹽水：

在消毒傷口時，可先使用生理食鹽水大量地沖洗掉傷口上的髒污與異物，再用沾濕的無菌棉棒，以由內往外的方式在傷口畫圓清潔。至於使用期限，食藥署建議開封後的大瓶食鹽水只能放置一週，小罐建議至多放置一天。（編輯：楊智傑）