發票「中獎號碼」藏玄機！他一查震驚 苦主臉綠：地獄衰
統一發票每兩個月固定開獎一次，不少人都希望自己能夠加減中獎，來個生活中的小確幸，而在昨（25）日7、8月期統一發票兌獎號碼已經開出，就有網友分享要對獎時，卻發現本期數字的奧妙之處，貼文引發廣大迴響，甚至釣出真苦主。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 10:09:00
原PO在PTT貼文指出「就那個七八月的統一發票剛開獎啦，但我剛剛發現，末三碼725會中獎、723也會中獎，但就是724你最爛，排你前面跟後面的人都中獎就你沒中，請問拿到724發票的人情何以堪？」原來是因為本次開獎號碼中，三組頭獎的中獎號碼分別為「39173725」、「34997398」、「98953723」，而在末三碼兩百元的獎項部分，唯獨724無法中獎，剛好夾在23、25之間。
貼文一出，網友紛紛回應「你不說我還真的沒發現」、「724：我就爛」、「地獄倒霉鬼，這要拿到724也是衰」、「應該很想砸店」、「末四碼3724的人表示：....」、「不要對發票沒這困擾哈哈」、「726也是很可惜啊」、「對發票真的超討厭差一號啦！」
結果就在網友一片討論之際，就有苦主現身發出照片，只見照片上頭，尾數三碼正是沒中獎的「724」，讓不少網友馬上安慰「QQ還真的有苦主」、「幫20樓的苦主哭哭」、「末三碼的苦主，那有沒有3724的苦主，更悲慘」。（編輯：張嘉哲）