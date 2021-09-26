iPhone到底有啥魅力？「真實理由」用戶全認了：這點太強
iPhone系列手機每年推陳出新，最新的13系列新機也在24日開賣，在預購階段時，就已經預約幾乎全滿，手速太慢的人，現在預購都要等到10月中旬才能夠拿到實體機。對此，就有網友討論「為何那麼多人堅持要用iPhone啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 10:29:05
原PO在「我們都是蘋果人」貼文指出「這次的iPhone13看得出來真的沒有太大的改變，但是銷售成績一樣很驚人，大家也很清楚，不過身為果粉，我很好奇除了信仰之外，明明iPhone就一直偷偷用擠牙膏方式，故意不跟上安卓的很多功能，慢慢擠慢慢賺，為何還是一堆人堅持用iPhone呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「蘋果最強的地方就是，他雖然功能有些跟不上安卓，但他手機耐用」、「iOS系統太強了，蓋掉很多瑕疵」、「iOS+1，基本上他一支手機戰三五年都不是問題，安卓不是旗艦機的話，一兩年就開始卡頓，這是iOS強大的地方」、「iOS系統真的無可取代，即便功能跟不上安卓，光耐用這點就能贏了」、「還在用7路過，一樣很順暢，手機能用很久功能也不差，自然有人買單」。
另外，也有網友分享「我一開始也是安卓，但是除非真的直上安卓旗艦機，不然中階機一年後就開始卡頓到受不了，但iPhone的iOS系統真的獨有且不錯，iX服役三年了，一樣順到不行」、「只要打著iOS系統不斷優化，功能符合大眾可以用的話，就能打贏安卓了，看市占率就知道了吧，你功能再多，手機不耐用還是會輸」。（編輯：張嘉哲）