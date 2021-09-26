為何一堆人用現金收五倍券？內行揭「暗黑原因」：賺三次

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▲網友在七月底就超前部署，宣稱要以現金收取五倍券。（圖/振興五倍券好康優惠、使用、消費、旅遊換現金）

通常想換現金的人會以比五千元低價的價格賣出，買方已經是先賺到一筆，搭配進貨量龐大又有跟廠商殺價空間，賺第二次，最後則是活動檔期推出振興券優惠，又賺第三次