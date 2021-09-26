為何一堆人用現金收五倍券？內行揭「暗黑原因」：賺三次

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貼文曝光後，不少人紛紛留言「可換現金喔，那我要賣」、「4800有人要收嗎？」、「我4500給收，有意願私訊我」；也有不少買家搭板表示「大台中地區收五倍券一份4500元，量大可議」、「桃園車站4800元收，需要請私訊」、「嘉義收4800元，現金面交，無限收，願意私訊我」。
而至於為何有這麼多人熱衷用現金收取振興券？《NOWnews》記者也實際訪問到一名網拍代購業者溫先生，他透露「在收購過程中，通常想換現金的人會以比五千元低價的價格賣出，買方已經是先賺到一筆，搭配進貨量龐大又有跟廠商殺價空間，賺第二次，最後則是活動檔期推出振興券優惠，又賺第三次，實則下來，貨量龐大的商家，無形之中省下來的進價成本非常驚人」。
不過，根據去年三倍券的規則來看，「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券發放辦法」第八條也有強調不能轉售，但今年五倍券的狀況，9月發布的「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券兌付要點」目前則尚未提到關於轉售換現金的相關規定，若是後續有規定，民眾可不要鋌而走險，以身試法。（編輯：張嘉哲）
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