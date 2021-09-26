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為何一堆人用現金收五倍券？內行揭「暗黑原因」：賺三次

▲中央推出的振興五倍券已經開放數位綁定以給紙本預約，民眾陸續登記，目前兩種加起來大概已經有720萬民眾登記成功。（圖／行政院提供）
▲中央推出的振興五倍券已經開放數位綁定以給紙本預約，民眾陸續登記，目前兩種加起來大概已經有720萬民眾登記成功。（圖／行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-26 13:38:16｜2021-09-26 13:38:20

中央推出的振興五倍券已經開放數位綁定以給紙本預約，民眾陸續登記，目前兩種加起來大概已經有720萬民眾登記成功，將於10月8日起開始領券進行消費，不過，近日在網路上卻出現不少人已經開始用「現金收五倍券」的貼文，讓不少人好奇為何要這麼做？引發討論。

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有網友在七月底時就在「振興五倍券好康優惠、使用、消費、旅遊換現金」的臉書社團超前部署，貼出文章表示「去年疫情振興三倍券，我們以市場最高價，收購上千份，今年疫情嚴重，行政院研擬振興五倍券方案，我們預先廣邀各位加入，準備來換現金，振興大家的經濟」。

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▲網友在七月底就超前部署，宣稱要以現金收取五倍券。（圖/振興五倍券好康優惠、使用、消費、旅遊換現金）
貼文曝光後，不少人紛紛留言「可換現金喔，那我要賣」、「4800有人要收嗎？」、「我4500給收，有意願私訊我」；也有不少買家搭板表示「大台中地區收五倍券一份4500元，量大可議」、「桃園車站4800元收，需要請私訊」、「嘉義收4800元，現金面交，無限收，願意私訊我」。

而至於為何有這麼多人熱衷用現金收取振興券？《NOWnews》記者也實際訪問到一名網拍代購業者溫先生，他透露「在收購過程中，通常想換現金的人會以比五千元低價的價格賣出，買方已經是先賺到一筆，搭配進貨量龐大又有跟廠商殺價空間，賺第二次，最後則是活動檔期推出振興券優惠，又賺第三次，實則下來，貨量龐大的商家，無形之中省下來的進價成本非常驚人」。

不過，根據去年三倍券的規則來看，「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券發放辦法」第八條也有強調不能轉售，但今年五倍券的狀況，9月發布的「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券兌付要點」目前則尚未提到關於轉售換現金的相關規定，若是後續有規定，民眾可不要鋌而走險，以身試法。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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