工程師為圓夢轉行服務業！面試卻狂碰壁 「關鍵原因」曝
每個人都有不同的志趣，選擇工作的不全只看薪水多寡。就有一位工程師為了圓夢，決定轉行改從事服務業，沒想到面試時卻到處碰壁，「關鍵原因」曝光也引發網路熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 17:08:58
一位網友在論壇Dcard上發文提到「我朋友他之前在某家科技公司當工程師，負責寫程式跟管理網站的，但因為他想要做可以接觸各式各樣人的工作，於是辭職了。他不看重薪水高低，應徵了很多服務業像是餐飲、飯店那些都應徵了」。
然而這些店家多半都會提出同樣的疑惑「看你之前的履歷不錯，為什麼之前工作不做了？」、「我們這裡的薪水沒有很高唷，你可以嗎？」最後也沒有錄取這位工程師。
原PO也無奈表示「朋友就說任何工作他都想做，也願意學習，薪水他不在乎，但最後卻都被已讀不回，是不是工程師想轉行，其他類型、行業的公司都不愛用啊？」
不少過來人看完後也點破關鍵原因「只是因為不符合用人標準而已，而不是因為他做不來」、「因為服務業怕他待不久啊，訓練了一下人就跑了，訓練成本都浪費了」、「餐飲用人的難處，教人可能隔天就不來，也不想影響店裡營運等等問題，所以才在面試時狂問面試者說很累！」、「以服務業面試者的立場來看，我會擔心這個人是不是預備跳槽的空窗期，隨便找一份工作來玩玩而已，因為工程師的薪資與服務業差異很大、工作內容差異也很大，我不會想冒險找一個一兩個月後有可能離職的人」。（編輯：潘毅）