台北小資女月薪43K「每月狂存30K」！曝記帳內容　網跪了

在這個萬物皆漲，唯獨薪水不漲的時代，生活實屬不易，尤其對在都市打拼的年輕人來說，更是如此。就有一名在台北工作的女網友表示，自己這住台北半年，覺得生活品質不佳，想當「脫北者」，而她也曝光自己的記帳清單，豈料網友一看全驚呼「根本是鬼吧」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「台北月薪43K 月存30K的極簡生活」為題發文，表示自己在台北生活了半年，覺得生活品質實在不佳，最近在考慮當「脫北者」，而她也分享這幾個月以來，自己的省錢之道。





其中包含像是「住宿費」每月4000月，因為原PO和交往7年的男友一起租在市民大道旁的公寓雅房，室內使用空間約3-4坪，月租金6000元，電費約1000元／月；「飲食＋生活用品」每月2525元，早餐喝黑咖啡或是自製烤果醬吐司配熱紅茶；午餐公司有供餐便當；晚餐常常以有飽足感的擔仔麵解決，若壓力較大時會去吃火鍋；而生活用品的部分，若遇上買一送一會習慣囤貨。





▲原PO在台北生活，月薪43K，卻能存30K，而她也曝光記帳內容，網友一看全跪了。（示意圖／取自unsplash）

貼文一出，網友們看到原PO節省的生活方式感到驚訝，「Crazy，兩個人3、4坪」、「臺北人好辛苦」、「太猛了+1，那個餐費…」、「厲害了姐」、「省成這樣真不簡單， 我在新竹餐費是你的10倍...」、「一個月餐費才2000多？妳是鬼吧」、「Respect」、「好扯，很難想像這是在台北的花費」、「在台北一個月花12220？兩個住3-4坪，完全無法想像，收下我的膝蓋」。





不過，也有過來人認為太過節省，反而對身體不好，「剛開始工作時，也有點像這樣的生活著，我餐費也超省，一整個月下來三餐壓在3000以內，工作上也滿拼的，最多時接三份工作，後來身體有點搞壞了，胃常常不舒服，檢查才知胃糜爛了，餐錢不要省太誇張，不然就是以後醫藥費再吐出來而已」、「真的很辛苦……不過住宿那樣生活品質真的不會很好」、「這樣存到以後也拿去看醫生有比較好嗎」。（編輯：郭佩蓉）



