COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台北小資女月薪43K「每月狂存30K」！曝記帳內容　網跪了

▲原PO在台北生活，月薪43K，卻能存30K，而她也曝光記帳內容，網友一看全跪了。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO在台北生活，月薪43K，卻能存30K，而她也曝光記帳內容，網友一看全跪了。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-26 18:24:50

在這個萬物皆漲，唯獨薪水不漲的時代，生活實屬不易，尤其對在都市打拼的年輕人來說，更是如此。就有一名在台北工作的女網友表示，自己這住台北半年，覺得生活品質不佳，想當「脫北者」，而她也曝光自己的記帳清單，豈料網友一看全驚呼「根本是鬼吧」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「台北月薪43K 月存30K的極簡生活」為題發文，表示自己在台北生活了半年，覺得生活品質實在不佳，最近在考慮當「脫北者」，而她也分享這幾個月以來，自己的省錢之道。

其中包含像是「住宿費」每月4000月，因為原PO和交往7年的男友一起租在市民大道旁的公寓雅房，室內使用空間約3-4坪，月租金6000元，電費約1000元／月；「飲食＋生活用品」每月2525元，早餐喝黑咖啡或是自製烤果醬吐司配熱紅茶；午餐公司有供餐便當；晚餐常常以有飽足感的擔仔麵解決，若壓力較大時會去吃火鍋；而生活用品的部分，若遇上買一送一會習慣囤貨。

▲原PO在台北生活，月薪43K，卻能存30K，而她也曝光記帳內容，網友一看全跪了。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO在台北生活，月薪43K，卻能存30K，而她也曝光記帳內容，網友一看全跪了。（示意圖／取自unsplash）
交通」每月753元，原PO平常騎車十分鐘到公司，一個月大概加油兩次；若連假要返鄉，也是搭夜間客運省錢省時間；「保險」每月2550元；「電信」每月250元；「娛樂」則是每三個月會買一個金額較大的工具，像是9月買了兩千出頭的藍牙耳機，「挑了很久，覺得音質很不錯CP值高才購入」。

貼文一出，網友們看到原PO節省的生活方式感到驚訝，「Crazy，兩個人3、4坪」、「臺北人好辛苦」、「太猛了+1，那個餐費…」、「厲害了姐」、「省成這樣真不簡單， 我在新竹餐費是你的10倍...」、「一個月餐費才2000多？妳是鬼吧」、「Respect」、「好扯，很難想像這是在台北的花費」、「在台北一個月花12220？兩個住3-4坪，完全無法想像，收下我的膝蓋」。

不過，也有過來人認為太過節省，反而對身體不好，「剛開始工作時，也有點像這樣的生活著，我餐費也超省，一整個月下來三餐壓在3000以內，工作上也滿拼的，最多時接三份工作，後來身體有點搞壞了，胃常常不舒服，檢查才知胃糜爛了，餐錢不要省太誇張，不然就是以後醫藥費再吐出來而已」、「真的很辛苦……不過住宿那樣生活品質真的不會很好」、「這樣存到以後也拿去看醫生有比較好嗎」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀