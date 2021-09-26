台北景觀20年不變？網喊「這1區」差很大：以前鳥不生蛋

台北有「天龍國」之稱，不僅物價高、就連房價也貴得讓人咋舌，不過台北仍舊是許多人夢寐以求的居住、就業城市。然而，就有一名網友好奇「台北市這20年來有變嗎」，貼文一出，掀起熱議。





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該名網友在PTT以「台北市這幾年的景觀變化」為題發文，表示不知道大家會不會覺得，這幾年的台北市有很大的變化，「我是指很多建築物慢慢從矮樓房都變成大樓，或者多了不少地標建築，從高空看台北市到處是工地」。





原PO接著說道，還記得在阿扁、馬英九跟郝龍斌執政初期，常常還會聽到歸國的友人或者常來出差的外國人開玩笑地說「台北市都市景觀20年不變，都不會迷路」。





▲一名網友好奇「台北市這20年來的景觀有變嗎」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

但這幾年原PO就比較常聽到有人說「哇，這裡變好多，都認不出來了」，因此讓他不禁好奇在文末詢問「雖然沒有像上海一樣，三年一大變，但有沒有台北市這幾年都市景觀有大變的八卦」？





貼文一出，掀起熱議，其中又以「南港區」受到最多網友點名，「南港真的變化超級大」、「南港變很大欸！以前鳥不生蛋的」、「南港真的變很多，以前忠孝東路7段那邊很荒涼，現在蓋起來了」、「南港變超多的，很多小巷也比較好走」。





不過，也有不少網友認為，「台北市容一直都很醜，完全沒有進步過，台中才是有變化的城市」、「六都市容美化最少的就是台北市」、「東區倒了很多店，變超多」、「東區沒落真的講太好聽，就是死成一片」、「台中變化是最大的，高雄也變不錯」、「??台北完全沒變阿??」、「有變嗎，感覺都差不多」。（編輯：郭佩蓉）



