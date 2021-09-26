「打個籃球負債10萬」！男喊冤求國賠 眾見內幕一秒搖頭
在台灣打籃球的運動人口眾多，不少公園都會設有籃球場供民眾使用。不過就有男網友控訴，因為球場設計缺失，意外導致一位騎士摔車，更讓他被求償10萬，而完整過程曝光後，卻立刻掀起眾人撻伐。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 22:56:53
原PO在論壇Dcard上發文提到「半年前我跟家人在公所蓋的籃球場打球，結果球從門口滾出去，弄到一個騎車婦人自摔，頭部著地」。後續對方家屬也向原PO求償10萬元，細項為「加護病房3天和住院14天的費用，以及後續療程、計程車費、精神賠償、工作損失」。
原PO一聽卻認為這10萬是「天價」不願和解，更認為「籃球場沒有設置石階擋住，導致球滾出去 ，算是政府的疏失，對方應該申請國賠」，而非對他求償。
然而不少人看完整個過程，立刻搖頭「國賠的定義是國家造成人民的損傷，你這個是自己的球滾出去造成對方受傷，不太可能國賠」、「都進加護了，跟你拿個10萬已經是對你很好了」、「明知道球可能滾出去⋯⋯出事才要國賠，嘴臉難看」、「你最大的疏失是承認球是你的」、「球都顧不好還跟人打球？怪場地怪一怪就要國賠怎麼可能，阿其他人在那邊打就只有你有問題」。
更有人苦勸，「姑且不論是誰的問題，住進加護10萬真的很佛，建議你和解」、「雖然責任不全在你，也算倒楣，但10萬算是很合理了，談不上天價兩個字，能和解就去吧，拖越久變化越大」、「才10萬，換你進加護病房就知道這不是天價」、「對方如果住加護病房 3 天，又住院 14 天。這金額根本佛心的了」。（編輯：潘毅）