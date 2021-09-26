婆婆狂燉補湯！待產媳婦卻「沒吃到半口」 網見內幕罵翻
家庭之中的婆媳關係，一直都是無法逃避的人生難題。就有位媳婦回憶過去待產時，婆婆的誇張作為，內幕曝光更是引起許多網友搖頭大罵。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 23:46:36
一位媳婦臉書《靠北婆婆2.0》上發文訴苦，「當年懷小兒子快接近預產期時，老公請婆婆提早幾天來我們家，想如果我生產時，可以有人顧還在唸幼兒園的女兒」。而在婆婆來到的前一天，原PO還挺著大肚子到菜市場買許多菜，準備慰勞婆婆辛勞。而隔天婆婆提著大包小包以及一堆補品到來，更立刻詢問電鍋、鍋具的位置，要馬上燉補品。
然而這些補品卻不是要給準備生產的媳婦，而是婆婆要給心愛的寶貝兒子食用。原PO在一旁也觀察也相當傻眼「婆婆很認真照三餐燉給他寶貝兒子喝，希望改善他的過敏症狀」。這詭異的情況到原PO生產完也沒改變，「生產完後婆婆一樣又燉好補湯，一樣是拿給他兒子喝，還交代我不能喝，我只好拖著虛弱的身體整理行李，前往預約好的月子中心，這個恨無法忘記！」
原PO也提到，近期婆婆準備打疫苗，老公擔心母親身體會有不適症狀，希望老婆能去幫忙照顧。然而原PO一聽完也立刻回絕，並提及當年的月子之仇，老公卻一臉疑惑，更認為老婆太過記恨。
不少網友看完後也直搖頭「傻眼，真的只有自己生的才是自己人」、「月子之仇真的可以記一輩子」、「請你老公自己的媽媽自己顧」、「既然婆婆沒照顧過你，就請當年喝燉湯的那個人去照顧」、「妳老公真的是豬隊友無誤」。（編輯：潘毅）