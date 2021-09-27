大樂透加碼！「4星座」月底前偏財旺　這位靈感強易中獎

台彩公布，大樂透「中秋加碼」從9月7日起共加碼168組100萬元，目前已送出78組100萬元，尚有90組未送出。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師就分析，「4星座」月底前偏財運很強，其中，處女座月底靈感很強，能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會使其中大獎。





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▲大樂透「中秋加碼」目前已送出78組100萬元，尚有90組未送出。（示意圖／記者顏真真攝）

× ▲大樂透「中秋加碼」目前已送出78組100萬元，尚有90組未送出。（示意圖／記者顏真真攝）

Top4、雙子座





穀神星落入雙子座，顯示雙子座月底好運不斷，穀神星也代表穀物與糧食，若可以在下注前觀想稻米或吃碗飯再下注，穀神的能量能包圍你，讓你奪得頭彩。





Top3、巨蟹座





金星落在巨蟹座，顯示你在月底充滿喜氣，若可以吃白色食物如：菜頭、白羅蔔、花椰菜，吃完後再去下注，白色神秘力量能守護你，讓你成為下一位幸運兒。





Top2、處女座





處女座月底靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽森林蟲鳴音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。





Top1、天秤座





天秤座月底偏財磁場很好，財運能夠獲得提升，祖先護祐能力很強，建議您在下注前多拜土地公或者對著天空遙拜祖先，就能被神秘力量守護，提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。





此外，小孟老師也加碼分享月底開運「4生肖」，包括龍、蛇、鼠、兔，而月底財運方位為「東北」，小孟老師建議，往住家或辦公室東北方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。至於月底開運時辰則是「中午11：00-下午13：00」、「晚上7：00-7：50分」。（編輯：許苡晴）





▲星座命理專家小孟老師。（圖／小孟老師授權提供）