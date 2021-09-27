地震前一定會醒來！苦主認了：我會預知 內行揭「真相」
花蓮昨（26）日清晨6點21分發生芮氏規模5.7的地震，最大震度為四級，不少正在熟睡的民眾直接被搖醒，直呼「上下左右」真的蠻恐怖的！不過，也有網友相當好奇，表示自己每次在地震發生前，都會莫名的驚醒，不知道是什麼原因，懷疑自己能「預知地震」，沒想到貼文卻釣出許多人有相同經驗，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 06:51:00｜2021-09-27 06:51:05
原PO在PTT貼文指出「假日都睡到11點的我，26日大約6點20分的時候突然醒了，還在想說時間這麼早，趕快回去睡回籠覺，結果突然就直接搖起來.....而且這件事情已經不是第一次發生，而是接二連三一直發生，最後都是我很難過又不舒服這樣的局面 ，怎樣才能一覺睡到爽，不被地震打斷啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「我也是剛醒來就地震＝＝」、「.....竟然有人跟我一樣」、「+1我也是這樣欸」、「我剛剛也是這樣。做完夢醒來過沒多久就震了」、「我也是…從921開始就會這樣」、「我也是這樣...傻眼」、「我也會欸，醒了還會想說怎麼會自己醒了，結果就地震了」、「還以為只有我會這樣...沒想到大家都有預知能力」。
而也有內行網友表示「因為地震波有P波跟S波，初期微動就被搖醒，主波才傳過來」、「P波跟S波的敏銳度問題」；而根據中央氣象局地震測報中心官網，地震波依傳播路徑可分為體波和表面波，體波又可分為P波（primary wave，縱波）及S波（shear wave，橫波），其中P波為傳遞速度最快者，因此民眾能在「有感地震」搖晃之前就預先感應，即是對P波先到達的感應有相關。（編輯：張嘉哲）