早餐店決勝負的餐點是？內行指「這3樣」：看出真實功力

早餐是每天的第一餐，提供一整天的活力來源，正所謂一日之計在於晨，早餐的重要性不可言喻。而台灣早餐選擇豐富多元，有人喜歡西式，也有人偏愛中式，近日就有網友好奇詢問大家「西式早餐店能決勝負的餐點是啥？」結果許多內行紛紛點名「這3樣」，認為能看出口味跟功力。

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原PO在PTT八卦板以「

早餐店能決勝負的餐點是啥？

」為題發文，他透露，自己認為是「原味蛋餅」，並好奇詢問大家「早餐店的哪一種餐點能夠讓你覺得這家早餐店不會倒？」

此文一出，網友隨即議論紛紛「總匯」、「當然是大冰奶啊」、「烤土司、煎蛋餅」、「現在都是中央廚房出來的東西，味道都統一」、「蛋餅皮！蛋餅皮分兩派，一派軟爛，一派略硬」、「紅茶跟三明治」、「一般的冰紅茶沒什麼差別，但是熱的紅茶好喝的店真的有差」。

▲近日有網友好奇詢問大家「西式早餐店能決勝負的餐點是啥？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

而綜合網友意見，鐵板麵、鮪魚蛋餅及小熱狗是最多老饕認為能一決勝負的餐點，「鐵板麵可以看出口味跟功力」、「一定是熱狗阿，煎的表皮酥酥脆脆的，ㄧ咬下去噴汁，吃了就是爽！」「當然是鮪魚蛋餅，對鮪魚餡的處理，如果有些特別加工，也能看出這家店有沒有用心，即便是連鎖店也差很多。」

另還有鄉民直言，「其實我覺得好不好吃其次，厚片切但切不夠深，讓你分小塊的時候撕得亂七八糟；漢堡東西放完沒加熱，麵包冷的；吐司的美乃滋抹太多漏出來，讓你拿的時候手油油；裝吸管的罐子底部超髒，你的吸管直接接觸到，這些都是雷，避掉才能開始討論東西好不好吃。」（編輯：許苡晴）