尼斯湖水怪現身？「最新畫面」曝光 他嚇傻：不知有拍到
尼斯湖水怪一直是傳說生活在英國蘇格蘭尼斯湖的神秘生物，他的形象一向都是蛇頸龍一般的生物，近幾年僅管不少照片瘋傳，但仍舊未能一睹其真實樣貌，數百年來科學家、探險家進行無數次的搜捕水怪行動，都以失敗做收尾。而最近英國一名54歲喜愛露營的YouTuber馬沃爾（Richard Mavor），日前和朋友在尼斯湖泛舟、錄影，利用空拍機來做紀錄，沒想到將影片上傳後，卻被網友發現疑似拍攝到「尼斯湖水怪」本人，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 07:55:08
綜合外媒報導，這位YouTuber馬沃爾平常是一名機師，由於熱愛露營跟泛舟，便將這些過程拍攝成影片，他於本月2日與朋友一起參加阿茲海默協會舉辦的公益獨木舟挑戰賽，一行人在尼斯湖畔奧古都斯堡（Fort Augustus）的灣口紮營休息，馬沃爾也順便以空拍機紀錄這一切，隨後剪輯完成上傳到個人Youtube頻道跟觀眾分享。
結果沒想到，有眼尖網友卻發現，在影片3分52秒處，竟然拍到一隻黑色長頸的生物從水底緩慢浮起、靠近獨木舟的畫面，讓不少網友紛紛朝聖「在您的露營中，沒有什麼比蛇頸龍更狂野了」、「這是我看過最清楚的尼斯湖水怪的照片」、「超酷Cool！此生未見過這麼清楚的尼斯湖水怪」。
不過，也有網友質疑「看起來很像是假的尼斯湖水怪，身體不像一個真的實體，感覺影片經過編輯」，而馬沃爾也親自反駁表示「我自己也不敢相信我拍到這東西，我不知道『牠」是什麼，但『牠』與先前被目擊到的尼斯湖水怪有相同形狀，這影片並沒有經過編輯，且該影片是介紹露營，不是探討拍到尼斯湖水怪的最新畫面」。（編輯：張嘉哲）