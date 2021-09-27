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突告知去迪士尼！女孩露「這表情」爆紅　照片爽賺204萬

▲有位女孩聽到要去迪士尼樂園，露出狐疑表情，沒想到此照片如今用NFT形式，以74000美元賣出。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲有位女孩聽到要去迪士尼樂園，露出狐疑表情，沒想到此照片如今用NFT形式，以74000美元賣出。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-09-27 10:25:02｜2021-09-27 10:34:14

樂園都會提供各式遊玩設施，讓遊客能夠在園內快樂度過，因此受到大人、小孩的喜愛。不過，國外有位女孩被告知要去迪士尼樂園時，卻露出狐疑又可愛的表情，沒想到她的模樣，被做成迷因瘋傳，如今更是以74000美元賣出，讓人聽了十分震驚。

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綜合外媒報導，2013年才3歲的克羅伊（Chloe Clem）和姐姐莉莉（Lily Clem），在原本上學的路上，突然被媽媽告知，要改去迪士尼樂園玩，莉莉聽到後開心到落淚，但年幼的克羅伊搞不清狀況，忍不住「瞪大眼睛、眉頭一皺」，狐疑地看著媽媽和姐姐。

▲克羅伊聽完瞬間露出狐疑的表情，沒想到被做成迷因瘋傳。（圖／翻攝自《Lily
▲克羅伊聽完瞬間露出狐疑的表情，沒想到被做成迷因瘋傳。（圖／翻攝自《Lily & Chloe》YouTube）
怎料，克羅伊皺眉的可愛模樣，不但被做成迷因圖瘋傳，還在網路上爆紅。媽媽也透露，自己常在網路上看到女兒的照片，親朋好友到現在都還會傳這張圖，而她當時拍攝的影片，在YouTube也獲超過2000萬人次觀看。

如今竟以「非同質化代幣（NFT）」形式賣出，NFT是一種可區別數位作品的技術，讓檔案複製、轉傳之間仍能追蹤、辨別出處，使數位作品保留版權。而買下這張照片的則是，阿拉伯聯合大公國杜拜一間音樂公司「3F Music」，最終以74000美元（約204萬新台幣）的價格售出，這讓克羅伊一家人相當開心。（編輯：許智超）

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