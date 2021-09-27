刮刮樂中3萬8！她打「一通電話」扭轉命運 結局爽抱千萬
不少人會買張刮刮樂或彩券試試手氣，希望能藉此實現一夜致富的夢想。近日，蘇格蘭就有位女子去買刮刮樂，兌獎後中了1000英鎊，直到她打電話給彩券公司確認，才知道自己中的其實30萬英鎊，讓她相當震驚。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 14:25:13
綜合外媒報導，蘇格蘭一位37歲的女子戴芬（Sandra Devine），日前購買刮刮樂中了1000英鎊（約新台幣37891元），但郵局卻無法支付這筆獎金，甚至還建議她打電話給英國國家彩券公司確認，結果打過去才發現，原來她中的是30萬英鎊（約新台幣1136萬元）
戴芬聽完驚訝地說，「我的老天，我現在像葉子一樣顫抖」，也透露當天剛好是老公的生日，直呼「這是有史以來最好的禮物」。她也回憶，他們當天真的太震驚了，完全不知道接下來要做什麼，直到很晚才吃飯，並通知家人這個好消息。
戴芬表示，因為英國還在封城，所以無法做太多慶祝的事，但一家人還是趁著周末外出大採買。目前不但還清債務，還買了一輛車，這讓她忍不住說「中獎扭轉了我們的命運，我們計畫再買一間更大的房子，但我們仍會一如既往的過生活」。（編輯：許智超）