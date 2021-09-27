影／父母離婚對家庭的影響　單親孩子現身訴說

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受訪者表示，自己的父親並不擅長處理情緒，所以在他小時候，只要爸爸不高興就會喝酒，回家後要是不能解決家庭問題，就會對母親暴力相向，年幼的他誤以為自己的存在，就是兩人吵架的根本，更因為找不到宣洩的出口，情緒問題通常只能往肚裡吞，所以甚至有一度想輕生，逃離、逃避家所帶來的一切。
而學校的老師其實也都會觀察到孩子的轉變，但即便想要深入了解，有時也會因對話環境不佳，讓小朋友不敢講實話，更難以卸下防備求助，且青少年時期的自尊心，會使他拒絕身邊其他的幫助，變成負面輪迴。
童心協力合作+的李惠娟主任表示，父母在面臨這些問題時，自己的壓力就已經夠大了，所以往往會忽略掉孩子的感受，久而久之要是沒人接著孩子的情緒，那自然會產生更多負面想法，因此若是有這種情況，能給孩子單獨諮商、團體療傷的機會，會較有幫助。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：兒福聯盟
原始影片：https://youtu.be/42qWyUBCrwc
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