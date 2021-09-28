影／溫哥華學生暖發免費食物給街友：「想為社會盡心力」
不管是在哪個國家，貧富總有差距，社會問題因此不斷衍生，若想這想改變這些現象，除了政府整治方針需要加強努力之外，若人民若是有機會，也可以親自參與，幫助需要幫助的人。Youtube頻道「溫村生活Dayinvan 」這次就要來跟著溫哥華高中的學生們，一起製作食物、派發食物給街友們，實際給予幫助，然而到底做完這些事情以後，他們會有什麼感想呢？
影像中心/綜合報導
2021-09-28 18:00:00
影片一開始，就能看到許多學生們在路邊準備，參加的學生拿著整齊排列的物資，或兩人、或三人一組的行動。即便箱中裝的食物並不輕，但大家還是不畏酷暑、不畏艱難的發放，只為能短暫解決這些街友的糧食問題，「既然在這個社區，那這就是大家的事」頻道負責人如是說。
發起「Project Hastings」行動的創辦人之一William表示，由於現在還是中學生的身份，課業相對比較不繁忙，所以想趁著有空的時候多幫助一些人，更藉此機會讓更多中學生理解到自己社區的問題，而且發放也不是隨便派給，仍會依照天氣、環境等情況有變化。
最後，兩位參與發放的頻道負責人坦言，即便這些中學生的年紀很小，但卻有極大的善心，社會上就是需要這樣的善良，希望大家也能夠在行有餘力之時，多多幫助需要的人，因為「Kindness goes a long way（小小善意行千里）」。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：溫村生活Dayinvan
原始影片：https://youtu.be/lPRzyauzA4s