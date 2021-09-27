爆紅「杭州鄭女士」脫口罩了　粉絲大驚：取消關注

大陸杭州一名鄭姓人妻近來因一則客訴新聞爆紅，因為她受訪時戴口罩，露出迷人電眼，緊身上衣又讓豐滿上圍現形，網上便瘋傳「鄭女士說的都是對的」這句流行語，而隨著粉絲越來越多，鄭女也順勢成為網紅，然而日前她PO出摘下口罩的照片，不少人喝倒彩，粉絲人數也一夕暴跌。
娛樂中心／綜合報導
2021-09-27 16:51:57｜2021-09-27 17:06:26
今年5月，浙江衛視《1818黃金眼》節目播出一集「智能門鎖維權」客訴案，投訴人鄭女士表示，家中想換智能門鎖，找師傅來安裝卻裝反了，智能鎖從裡外都無法開啟，導致媽媽和婆婆被困在屋內，兩人餓了一整晚，決定訴諸媒體爭取消費權益。
不過鄭女士受訪片段播出後，網友的焦點全在她傲人的身材、白皙的皮膚，紛紛留言：「鄭女士是對的」、「懶得看內容，但我支持鄭女士」、「鄭女士只要站在那，不用說話，就已經非常有道理了」、「顏之有理」。
鄭女士人氣直竄，本人也順水推舟開設抖音帳號，本月更開直播帶貨，不料，網友要求她脫下口罩才要下單，鄭女士便承諾抖音粉絲破百萬就露臉，此話一出，粉絲數暴漲到了近90萬。
而鄭女士最後順應民意脫下口罩，廬山真面目引起兩派論戰，有人酸她是整型臉，要她戴回口罩，「這次我不支持鄭女士」、「翻車了翻車了」、「取關（取消關注）了」，有人則認為長相過關，「除了身材火爆，樣子也不算差啊，為什麼很多人說失望，挺好的一個少婦啊」，還有人說撞臉日本AV天后明日花綺羅接班人深田詠美，評價兩極化。（編輯：楊穎軒）