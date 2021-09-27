年輕人只知道台積電？網揭上一輩「護國神山」：真的低調
「護國神山」台積電（TSMC）為「台灣積體電路製造」，是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其台積電股（2330）總是引發股迷話題不斷。不過，近日有網友在PTT八卦版提到，現在年輕世代好像只認識台積電，卻對被封為上一輩護國神山的「台塑王家」不大熟悉，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 15:17:13
原PO表示，現在的年輕世代似乎都對於「台塑王家」不太熟，大多都在說台灣半導體企業家、台積電創辦人張忠謀、台積電、聯發科等，並稱「上一輩的護國神山就是台塑王家，可是現在幾乎都沒聲量了，不禁疑惑「台塑王家怎麼感覺沒落了？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「低調而已，還是超有錢」、「王文洋1％的資產就夠普通人過一輩子了吧」、「沒落？你在開什麼玩笑」、「台塑一堆企業」、「台灣有錢的都很低調啦」、「別鬧了，10代都吃不完」、「王家也只是朝低調的路線走」。
事實上，台塑集團源起於1954年「福懋塑膠工業股份有限公司」，於1957年更名為「台灣塑膠工業股份有限公司」，由塑膠工業起家，奠定原料及加工基礎後朝向多角化發展，產業布局台灣、美國、大陸以及東協國家，設立台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜鋼鐵等相關企業，並擁有龐大的教育和醫療機構，是帶動台灣經濟發展重要的力量。（編輯：賴詠璿）