北市餐飲內用再放寬！柯文哲：認識的一起吃飯不用梅花座

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，除了全台連續數日確診數「+0」外，台北市也已經連續五週的美洲確診數個位數，並且連兩週沒有不明感染源的確診。因此台北市長柯文哲今（27）日下午也在防疫記者會上宣布，北市餐飲業內用指引再度放寬，若同桌者為認識親友，就不必受限於梅花座及使用隔板。





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▲台北市政府27日公布餐飲業內用放寬指引。（圖／台北市政府提供）

× ▲台北市政府27日公布餐飲業內用放寬指引。（圖／台北市政府提供）

「如果去餐廳吃飯，坐在你旁邊的每一個人你都認識，當然就不需要有隔離。」柯文哲說，若是旁邊仍有不認識的陌生人，仍要維持社交距離與梅花座等規範。柯文哲強調，無論餐飲業如何放寬，有一樣最重要的東西絕對不可以放鬆，就是餐廳方面仍要維持落實實名制，「如果出問題的時候，才能透過疫調把相關接觸者圈出來。」





▲10月1日起，台北市醫院部分病房以及長照機構，將恢復探病探視。（圖／台北市政府提供）