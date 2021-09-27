北市餐飲內用再放寬！柯文哲：認識的一起吃飯不用梅花座

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，除了全台連續數日確診數「+0」外，台北市也已經連續五週的美洲確診數個位數，並且連兩週沒有不明感染源的確診。因此台北市長柯文哲今（27）日下午也在防疫記者會上宣布，北市餐飲業內用指引再度放寬，若同桌者為認識親友，就不必受限於梅花座及使用隔板。
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柯文哲表示，台北市的疫情情況已經有相當長的時間，已經符合開放餐廳內用的標準，甚至已經兩個禮拜沒有不明感染源的確診者，所以對於餐廳的內用指引，也覺得可以再適度的放寬，但是即使放寬，還是要訴諸市民們自己的判斷力。
「如果去餐廳吃飯，坐在你旁邊的每一個人你都認識，當然就不需要有隔離。」柯文哲說，若是旁邊仍有不認識的陌生人，仍要維持社交距離與梅花座等規範。柯文哲強調，無論餐飲業如何放寬，有一樣最重要的東西絕對不可以放鬆，就是餐廳方面仍要維持落實實名制，「如果出問題的時候，才能透過疫調把相關接觸者圈出來。」
此外，10月1日起台北市醫院以及長照機構，也開始恢復探病探視。柯文哲表示，病房開放探視的部分，還是以特殊病房為主，一般病房仍然尚未開放；此外較大幅度開放的為老人安養機構及長照機構，不過仍就要落實實名制及相關防疫規範。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。