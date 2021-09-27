今起6星逆行！國師警告「水逆連續22天」：問題一次傾瀉

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唐綺陽指出，這次水逆爆發力雖令人瞠目，先不論結果是好是壞，至少脫離「有話不說、不知如何說、一直強忍」的窘境，既面對現實，也有各表立場的契機，我們也許會踩到別人的地雷，或別人地雷被自己踩到，互相忍無可忍而爆發傷了和氣，最後釀成傷筋動骨的狀況都有可能，若能及早嗅到「某種關係岌岌可危、搖搖欲墜」，都需嚴陣以待，例如安排備案因應。
唐綺陽坦言，這次水逆導致的關係破裂，原因都不是表面上那些，而是信任早已不再，現在只是「最後一根稻草終於壓垮駱駝」罷了，原因要從過去尋找，一切都有跡可循，所以水逆時人們難免「翻舊帳」，透過反省找出原因，畢竟「關係變化」是大事，小至個人的合作、婚姻關係的破壞、重組，大到國與國間、組織與組織間不得不重新評估，跟舊的斷交、新的建交，一切都重新考量、重新組合，這段時期的一切關係變化，攸關未來風貌如何，是至關重要的時刻，別以為能躲著什麼都不管。
不過，唐綺陽表示，這次水逆合作能解決許多問題，因為自己欠缺的，一定有人可以幫我們補足，我們要接受幫助與支持，並非自己虛弱，而是納入自己沒有的好能量，展現全新風貌，她強調過程中彼此都妥協一點、讓步一點，最終就能得到意想不到的有趣結果。（編輯：賴詠璿）