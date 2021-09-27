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今起6星逆行！國師警告「水逆連續22天」：問題一次傾瀉

▲唐綺陽指出，這次水逆爆發「六星逆行」一次傾瀉。（示意圖／取自pixabay）
▲唐綺陽指出，這次水逆爆發「六星逆行」一次傾瀉。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-27 16:15:15

全球受到新冠肺炎疫情影響，各國生活都亂了步調，且疫情一波未平一波又起，不少民眾都盼望可以早日回歸正常生活。不過，被封為「國師」的星座專家唐綺陽，近日才在臉書透露「2022、2023年星象也不是吃素的！」昨（26）日她再度發文指出，今日開始水星逆行，一路持續到10月18日，長達22天時間，六星逆行問題一次傾瀉。

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唐綺陽在臉書粉絲團《唐綺陽占星幫》表示，水星停滯這麼久，終於要在9月27日正式逆行，這次水逆將會持續到10月18日，也許前兩周的停滯，我們多少感受到「雞同鴨講讓人好疲憊」，也強壓了怒氣，水逆就是「山雨來、問題爆」之時，但她呼籲大家也無需害怕，畢竟不平、不滿的情緒一直累積，那種失衡對整體發展、人的身心都是戕害，所以藉這次「六星逆行」一次傾瀉。

唐綺陽指出，這次水逆爆發力雖令人瞠目，先不論結果是好是壞，至少脫離「有話不說、不知如何說、一直強忍」的窘境，既面對現實，也有各表立場的契機，我們也許會踩到別人的地雷，或別人地雷被自己踩到，互相忍無可忍而爆發傷了和氣，最後釀成傷筋動骨的狀況都有可能，若能及早嗅到「某種關係岌岌可危、搖搖欲墜」，都需嚴陣以待，例如安排備案因應。

▲自媒體的興起，是唐綺陽在演藝之路上，一個嶄新的里程碑。（圖／記者葉政勳攝）
▲唐綺陽指出，今開始水星逆行，一路持續到10月18日。（圖／記者葉政勳攝）
唐綺陽坦言，這次水逆導致的關係破裂，原因都不是表面上那些，而是信任早已不再，現在只是「最後一根稻草終於壓垮駱駝」罷了，原因要從過去尋找，一切都有跡可循，所以水逆時人們難免「翻舊帳」，透過反省找出原因，畢竟「關係變化」是大事，小至個人的合作、婚姻關係的破壞、重組，大到國與國間、組織與組織間不得不重新評估，跟舊的斷交、新的建交，一切都重新考量、重新組合，這段時期的一切關係變化，攸關未來風貌如何，是至關重要的時刻，別以為能躲著什麼都不管。

不過，唐綺陽表示，這次水逆合作能解決許多問題，因為自己欠缺的，一定有人可以幫我們補足，我們要接受幫助與支持，並非自己虛弱，而是納入自己沒有的好能量，展現全新風貌，她強調過程中彼此都妥協一點、讓步一點，最終就能得到意想不到的有趣結果。（編輯：賴詠璿）

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